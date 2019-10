KDY: středa 2. října

KDE: Galerie města Loun

ZA KOLIK: 40 Kč, snížené 20 Kč

Galerie města Loun pořádá výstavu Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru. Otevřeno je od úterý do neděle od 14 do 18 hodin. Expozice ukáže díla lounského rodáka v architektuře u nás i v zahraničí, potrvá do 17. listopadu. Prostory galerie se promění ve fiktivní město, v němž můžeme spatřit jeho díla. Navštívíte tedy nejen Prahu nebo Litvínov, ale i nizozemský Gorinchem nebo švýcarskou Basilej.