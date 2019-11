KDY: středa 20. listopadu

KDE: žatecké muzeum

K 30. výročí Sametové revoluce připravilo žatecké muzeum výstavu Žatecký listopad a co přišlo poté. „Připomeneme nejen průběh listopadových událostí ve městě, ale vrátíme se v čase také do doby prvních svobodných voleb. A také do doby velkých iluzí, kdy si všichni mysleli, že se vše dá změnit snadno a rychle, a také se o to snažili,“ zvou pořadatelé. Expozice potrvá v hlavní budově muzea do 2. února příštího roku.