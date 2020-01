KDY: středa 8. ledna

KDE: lounský zimní stadion

Milovníci bruslení mohou využít další termíny pro veřejnost na lounském zimním stadionu. Veřejné bruslení tam proběhne ve středu 8. ledna od 11 do 12 hodin. Další termíny pak budou také o víkendu. V sobotu 11. ledna bude zimní stadion otevřený od 13.30 do 15 hodin. Bruslaři mohou na stadion vyrazit také v neděli 12. ledna, také od 13.30 do 15 hodin.