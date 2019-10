KDY: úterý 1. října

KDE: muzeum Žatec

ZA KOLIK: 30 Kč, snížené vstupné 20 Kč

Když jsem šel poprvé do školy se jmenuje výstava v žateckém muzeu, která vás vrátí do školních lavic. Ukazuje sbírky českých i zahraničních slabikářů. Základní vstupné je 30 Kč, snížené 20 Kč. V žateckém muzeum bude k vidění do 10. listopadu.