KDY: úterý 15. října od 9 do 12 hodin

KDE: knihovna Lenešice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Slané pečení aneb „Sůl nad zlato“, tak se jmenuje zajímavá expozice, za kterou můžete zamířit do Lenešic. A to do tamní knihovny, v úterý 15. října je otevřeno od 9 do 12 hodin. Vstupné na výstavu, která probíhala také v pondělí 14. října, je dobrovolné. Pořadatelé srdečně zvou na výstavu spojenou s ochutnávkou na téma slaného pečení na nejrůznější způsob. Obecní knihovnu v Lenešicích u Loun najdete v ulici Knížete Václava.