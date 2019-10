KDY: úterý 15. října od 17.15 do 18.15 hodin

KDE: zimní stadion Louny

ZA KOLIK: Vstupné je 25 Kč, děti do 110 cm 10 Kč, doprovod 5 Kč

Máte rádi bruslení? V Lounech už můžete chodit na tamní zimní stadion na veřejné bruslení. Další termín je v úterý 15. října od 17.15 do 18.15 hodin. Vstupné je 25 Kč, děti do 110 cm 10 Kč, doprovod 5 Kč. „Přijďte na úterní hodinové bruslení za zlevněné vstupné,“ zvou pořadatelé. Další veřejné bruslení pak bude v Lounech v sobotu 19. října od 13.30 do 15 hodin. Ve stejný čas může veřejnost zimní stadion navštívit také v neděli 20. října.