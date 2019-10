KDY: úterý 22. října

KDE: lounské muzeum

Výstava historických dokumentů vztahujících se k Sametové revoluci v roce 1989 v regionu je k vidění v lounském muzeu. Muzejní a archivní sbírky odhalují

ozvuk velkých dějin na malém městě. K vidění jsou plakáty, transparenty, letáky, noviny a časopisy, fotografie, dokumenty nebo samizdatová rozmnožovačka lounského disidentaVýstava potrvá v Lounech do 1. prosince 2019. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, o víkendech pak od 10 do 17 hodin.