Kdy: neděle 15. března od 10 hodin

Kde: sraz v Litvínově – Šumné, Sokolská 30

Výjezd se uskuteční od 10 do 14 hodin. V programu je například průjezd kopistskou výsypkou, exkurze do lomu ČSA, přímo k legendárním těžebním strojům KU800 a RK5000, ale i vyhlídka na zámek Jezeří a vyprávění průvodce o hornické tradici i budoucnosti, o náročné práci horníků, a o všem, co vás bude zajímat. A samozřejmě offroad přejezdy výsypkami a jízda lomem.