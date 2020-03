Kdy: pátek 6. až neděle 8. března

Kde: Vrchlického divadlo Louny

Za kolik: 60 Kč

Už po šestnácté patří začátek března ve Vrchlického divadle v Lounech postupové přehlídce amatérského divadla s názvem Lounské divadlení. Od čtvrtka 5. do soboty 7. března se zde představuje osm souborů – z Prahy, České Lípy, Kadaně, Úštěku, Litvínova, Klášterce nad Ohří a domácích Loun. Devátý soubor, Malis Libochovice, dnes sehraje nesoutěžní vystoupení Tři mušketýři. V neděli dopoledne je v plánu slavnostní vyhodnocení přehlídky, hostem při tom bude tak jako loni český slamer Anatol Svahilec. V úvodním představení přehlídky s názvem Lidožraní se ve čtvrtek 5. března od 16 hodin představilo Divadlo Navenek z Kadaně. Domácí soubor Aplaus ZUŠ Louny sehraje v pátek dopoledne hru Šest malých tučňáků. Soubor existuje na základní umělecké škole několik let, letos má 14 členů. Studenti ve věku 15 až 19 let se představí s inscenací divadla pro děti. O závěrečné vystoupení Lounského divadlení se v sobotu 7. března postará od 19 hodin s Hamletem Divadelní klub Jirásek Česká Lípa.

Součástí přehlídky je v sobotní komentovaná prohlídka výstavy Barva / hudba / rytmus s jejím autorem Václavem Jírou v Galerii města Loun.

Program: 6. 3. pátek

9.30: Šest malých tučňáků (Aplaus ZUŠ Louny)

11.00: Tři mušketýři (Malis Libochovice) – nesoutěžní představení

16.00: Múgén (Docela malé divadlo Litvínov)

19.00: Knězovy děti (Divadelní spolek Klas Klášterec nad Ohří).

Program 7. 3. sobota

11.00: (S)Kopeček na porážku (US Theatre Praha)

15.00: Geriho šuplíky (Divadelní soubor PIK-ART Úštěk)

17.00: Gaml – autorem komentovaná prohlídka výstavy Václav Jíra – Barva/Hudba/Rytmus - vstup volný

19.00: Hamlet (Divadelní klub Jirásek Česká Lípa).

Program 8. 3. neděle

11.00: Slavnostní vyhodnocení přehlídky