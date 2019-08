Memoriál Péti Hézlové

KDY: 24. srpna 13 - 24 hodin

KDE: Letní cvičiště Louny

ZA KOLIK: 250/190/50 korun

Čtvrtý ročník charitativní akce na památku kamarádky, kolegyně a členky sportovního spolku Befit Louny, Petry Hézlové. Výtěžek akce je věnován na podporu Onkologie Chomutov. Akci pořádá Befit Louny ve spolupráci se sdružením Běh o život.

Přijďte si zacvičit, zaběhat, projet na kole, s dětmi na dětský program a nebo se jen podívat a připojit k projektu, který pomáhá usnadnit život těm, kteří potřebují pomoc a kvalitní lékařskou péči.

Letos bude opět díky generálním partnerům a sponzorům bohatá tombola, hlavní výhra je jízdní kolo, šperk s diamantem nebo například poukaz na vyhlídkový let vrtulníkem.

Čeká vás sportovní odpoledne pro celou rodinu.

Orientační program:

13.00–14.00 registrace

14.00–14.15 úvod, zahájení

14.15 výběh běžců ve spolupráci se sdružením Běh o život a výjezd cyklistů, skupinu vede tým AVZO Raná

14.30–15.00 závody Kočárkobik – prostory oválu

14.30–15.00 dětská zumbička s Niki, prostory dětského hřiště

15.10–16.30 parkourový workshop s Filipem Ježkem, zatravněná plocha

15.10–16.30 zumba – Pája, Lůca, Niki, Andy, na ovál

15.30–16.30 tabata na ovále

16.30–17.15 Strong by Zumba na ovále

17.30 vylosování hlavních cen tomboly, závěrečné vyhlášení sbírky a předání symbolického šeku do rukou primářky Martiny Chodacké z Onkologie Chomutov

od 22.00 přesun na after party v restauraci Pivo Zloun.

Běžecký okruh: cca 7 km okruh

Cyklistický okruh: cyklisti pod vedením AVZO Raná pojedou cca 2–2,5h okruh (max 30 km, přizpůsobeno i pro děti).

V průběhu sportovního programu souběžně běží program pro děti – malování na obličej, skákací hrad, dětský výtvarný kroužek, virtuální realita.

K dispozici stánek s grilovanými dobrotami, míchané nápoje z baru DeJaVu a sortiment restaurace Pivo Zloun.

Registrační poplatek: 190 Kč/cvičící osobu pro registrované účastníky, 250 Kč na místě

Registrace na akci: na místě, nebo platbou registračního poplatku na transparentní účet. Účet na který můžete posílat registrační poplatky: 5494476369/0800. Uveďte do poznámky „Memorial PH 2019“ a celé jméno dárce. Při vyzvednutí vstupenky na místě konání akce bude potřeba se prokázat dokladem totožnosti.

Děti a návštěvy 50 Kč.

Veškeré příspěvky a registrace jdou na dobročinné účely pro Onkologii Chomutov.