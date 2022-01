Rozhledna na Červeňáku otevře na Nový rok. Svařák zahřeje

Kdy: Sobota 1. ledna od 10 do 15 hodin

Kde: U Dobroměřic

Frotzelova rozhledna u Ejemovy chaty na Červeňáku, nebo chcete-li Stříbrníku, u Dobroměřic nabízí výhled na okolí a také možnost občerstvení. Na Červeňák vede ze silnice č. I/28 Louny Most úzká asfaltová cesta (naproti čerpací stanici), auto je možno odstavit pod kopcem, popř. vyjet až na vrchol (pokud je otevřená závora). Rozhledna bude otevřena 1. ledna 2022 od 10 do 15 hodin a to v režimu polévka pivo svařák kofola.