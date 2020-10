Vrch Rubín je dominantou Podbořan

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. Od roku 1993 je chráněný jako významný krajinný prvek Vrch byl osídlen téměř čtyři tisíce let, konkrétně od mladší doby kamenné do doby železné. Především jeho východní a severní úbočí jsou vysoké a velmi strmé a tvoří přirozenou ochranu sídliště. Rovněž příkrá, ale kratší je jižní strana a pouze ze západu je terén formován do úzké šíje, která tvoří přirozený přístup a jíž bylo třeba chránit hradbou. Archeologické výzkumy činí z Rubínu významné centrum oblasti a některé nálezy, například železná kování slovansko-avarského typu jsou největším souborem v ČR. Někteří badatelé dokonce ztotožňují Rubín s bájným Wogastisburgem, pod nímž zvítězil někdejší franský kupec a později panovník Sámo nad králem Dagobertem I. Na této významné kulturní památce se vyskytují teplomilné rostliny.

Lounská knihovna funguje, akce se přesunuly na internet

KDY: Kdykoliv

KDE: Městská knihovna Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Programy lounské městské knihovny momentálně najdete ve virtuálním prostoru. Na internetu běží akce: Knihovny dětem, webináře, virtuální výuka Třetího věku, online lekce a další distanční a experimentální služby. Kde přesně? Na webu www.mkl.cz, YouTube kanál MKLPLAY, Facebook stránka Knihovna dětem. Lounská knihovna má otevřeno pondělí 15-19.00, úterý-pátek 9-18.00, sobota 9-12.00 a neděle 14-17.00.

Portál vás vrátí do středověku

KDY: Kdykoliv

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



Jde o jeden ze čtyř původních vstupů do města Žatec. Libočanská branka od přelomu 13. a 14. století zajišťovala pěší spojení s Dolním Předměstím. Portálem, dodnes stejným, prošel počátkem 17. století i Jan Willenberg, autor nejstaršího vyobrazení Žatce.

Kámen „Zakletý mnich“ vyčnívá asi 2 metry nad zem

KDY: Kdykoliv

KDE: Drahomyšl

ZA KOLIK: Zdarma



U polní cesty z Drahomyšle do Strkovic asi 400 m od severního okraje obce stojí kámen „Zakletý mnich“. Je to plochý pískovcový kámen, který vyčnívá asi 2 metry ze země. Ke kameni se váže pověst o žatecké dívce, která se zamilovala do mladého mnicha. Dívka s mnichem uprchla, ale sledoval je podezíravý převor kláštera, který mladíka proklel. Kletba proměnila mladého mnicha v kámen. Místo je volně přístupné, vstupné se neplatí.