V Lounech bude strašit

Kdy: Neděle 30. října od 16 hodin

Kde: Náměstí Míru Louny

Za kolik: Zdarma

Na náměstí Míru v Lounech se v neděli 30. října od 16 hodin uskuteční Halloween. Těšte se na strašidla, vystoupení mažoretek. V 18 hodin je naplánovaný lampiónový průvod k loutkovému divadlu, kde bude v 18.15 hodin ohňostroj.

Válečné muzeum v Libočanech bude plné vojenské techniky

Kdy: Pátek 28. října

Kde: Libočany

Pátek 28. října bude Válečné muzeum Libočany patřit vojenské technice, výzbroji a výstroji. Výstava proběhne od 10 do 17 hodin. „Přijďte podpořit naše muzeum, prohlédnout si expozice, techniku, výzbroj nebo si dát něco dobrého na zub,“ lákají návštěvníky organizátoři akce z Válčeného muzea.



¨

Stezka odvahy v Žatci nabídne strašení pro malé i velké

Kdy: Pátek 28. října od 19 hodin

Kdy: Žatec

Malí i velcí se už v Žatci těší na tradiční Putování, letošní stezka odvahy bude s podtitulem “Zachraňte Boreše!“ Strašit se bude v pátek 28. října. „Start je od 19 do 20 hodin od Malé Sedmikrásky na Hošťálkově náměstí,“ zvou pořadatelé akce Putování. Připravena bude pohádková trasa pro nejmenší, pro větší a nebojácné se chystá velká strašidelná trasa. Vezměte si s sebou pevnou obuv, odvahu a dobrou náladu. V rámci doprovodného programu můžete zavítat do hororového podzemí pod restaurací U Zlatého beránka.



Lounské muzeum láká na putovní výstavu o vydrách

Kdy: Do 1. prosince

Kde: Oblastní muzeum Louny

Za kolik: 40 korun

Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ zavítala do lounského muzea. Výstava o životě vyder v regionu Podkrušnohoří vypráví příběh, jak lokálně dříve vyhubená vydra ze Saska kolonizovala nejen Podkrušnohoří ale i další oblasti Ústeckého kraje. Na mnoha atraktivně zpracovaných panelech se dozvíte informace o životě vyder, k vidění jsou akvária s živými rybami a dalšími vodními živočichy a k dispozici je mnoho aktivit pro děti. Výstavu můžete v lounském muzeu navštívit do 1. prosince letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 40 korun.



Pozemkový fond vystavuje ve foyer Vrchlického divadla

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Vrchlického divadlo v Lounech

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje dorazila do Loun. V prostorách foyer Vrchlického divadla můžete až do 25. listopadu obdivovat fotografie projektů realizací cest, průlehů, větrolamů, vodohospodářských opatření, ale i realizací oprav kapliček jako významných krajinotvorných prvků. Lounský okres, pro který je charakteristická intenzivně obdělávaná půda, ať již pro pěstování chmele nebo další zemědělskou velkovýrobu, reprezentují lokální biokoridory třeba v katastrálním územím Holedeč, Běsno, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Židovice. Vstup je volný.