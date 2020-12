Bruslit na čerstvém vzduchu v centru Žatce je možné i letos

KDY: Denně

KDE: Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Bruslit na čerstvém vzduchu v centru Žatce je možné i letos. Veřejné bruslení před tamní radnicí je jako každý rok zdarma, návštěvníci musí dodržovat aktuální hygienické předpisy a podmínky pro vstup na led. Může na něm být maximálně 6 osob najednou a musí mít zakrytá ústa a nos. Provozní doba: Po Pá 7.00 21.30, So Ne 7.00 22.00.

I na Štědrý den si můžete vyzvednout Betlémské světlo

KDY: Čtvrtek 24. prosince

KDE: Děkanský kostel Žatec

ZA KOLIK: Zdarma





Skauti přivezli do Žatce Betlémské světlo, vyzvednout si ho můžete třeba zde: 23. 12. od 18:00 nám. Svobody; 24.12. 10:00 a 14:00 nám. Svobody, 16:00 Děkanský kostel Žatec. Staňkovice: 24. 12. 11:00 a 13:00 u školy. Betlémské světlo je symbolem míru a přátelství, které tak skautky a skauti o Vánocích přinášejí lidem do jejich domovů.

Román Poslední léto ve městě vás zavede do ulic Říma

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy



Na knižním trhu se díky vydavatelství Argo objevil román Poslední léto ve městě.Jeho autorem je uznávaný italský novinář, spisovatel a scenárista, ověnčený řadou cen, Gianfranco Calligarich. S jeho dílem se čeští čtenáři dosud neměli příležitost setkat. Svou literární dráhu zahájil románem Poslední léto ve městě, který poprvé vyšel v roce 1973, poté co získal cenu Premio InediTo. Příběh třicátníka Lea, který tráví celé dny tím, že se poflakuje po římských ulicích a náměstích, vysedává po kavárnách s náhodnými známými a marně čeká na svou příležitost.

Krásnodvorský zámecký park je ideální na procházku

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma



Jednou z množností, kam na Podbořansku zajít, je krásnodvorský zámecký park. Samotný zámek je kvůli nařízením vlády uzavřený, jeho okolí ale nabízí zajímavé procházky. Správa zámku připravila pro zájemce orientační hru v parku. Orientační mapa je za 20 korun samoobslužně k vyzvednutí na zámecké bráně. Parkování je zdarma. Zámecký park je volně přístupný.

KDY: Pátek 25. prosince

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

V Podbořanech si zabruslíte

V areálu městského koupaliště Podbořany funguje kluziště. Přístupné je veřejnosti od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin. O víkend a o svátky pak od 10 do 19 hodin. Vstupné se neplatí. Na místě je půjčovna bruslí, stánek s občerstvením a toalety. Návštěvníci musí dodržovat aktuální hygienické předpisy a podmínky pro vstup na led. Může na něm být maximálně 6 osob najednou a musí mít zakrytá ústa a nos. Od 24. 12. je nutné si bruslení rezervovat na webu města Podbořany zde

----------

Bohoslužby v Žatci

Pátek 25. prosince

08:00 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek, místo: Děkanský kostel Žatec - Mše sv.

10:00 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek, místo: Děkanský kostel Žatec - Mše sv.

Sobota 26. prosince

08:00 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, místo: Děkanský kostel Žatec - Mše sv.

Neděle 27. prosince

08:00 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (žehnání manželům), místo: Děkanský kostel Žatec - Mše sv.

10:00 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (žehnání manželům), místo: Děkanský kostel Žatec - Mše sv.

14:00 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (žehnání manželům), místo: Kostel Radíčeves - Mše sv.

Všechny zde uvedené bohoslužby mají omezenou kapacitu dle PES (aktuálně 20 % kapacity kostela k sezení).