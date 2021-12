KDY:Pátek 24. prosince od 16 hodin

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Vánoční příběh nám zpřítomňují nejen betlémy s mnoha postavami, ale také zobrazení Panny Marie s Ježíškem. Přijďte si prohlédnout netradiční vánoční výstavu do Oblastního muzea v Lounech. Vidět tam můžete desítky madon z různých období, materiálů a různého ztvárnění. Lounské muzeum má otevřeno i o Štědrý den a to od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Betlémské světlo a betlém v Podbořanech

KDY: Pátek 24.prosince od 14 do 16 hodin

KDE: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

ZA KOLIK: Zdarma

Do Podbořan dorazilo betlémské světlo. Vlakem ho přivezli skauti na nádraží, kdo chtěl, mohl si jej připálit rovnou tam. Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do celého světa. Betlémské světlo si budou moci zájemci připálit až do Štědrého dne, přímo 24. prosince si pro něj budou moci přijít do Kostela Božího Spasitele. Otevřen bude od 14 do 16 hodin, k vidění tam bude i betlém.

V Lounech si mezi svátky zaplavete jako o víkend

KDY: Čtvrtek 23. prosince od 12 do 21 hodin

KDE: Plavecká hala Louny





Milovníci plavání a saunování by měli zpozornět. Provozní doba lounské plavecké haly a sauny bude od 23. prosince do 2. ledna 2022 zkrácena. O Štědrý den, Boží hod, Silvestr a na Nový rok bude mít hala zavřeno, v ostatní dny bude otevřeno jako o víkendu tedy od 12 do 21 hodin.

Bruslit v Podbořanech můžete i o vánoční svátky a Nový rok

KDY: Sobota 25. prosince od 13 do 18 hodin

KDE: Areál koupaliště v Podbořanech





V Podbořanech funguje kluziště s ledovou plochou. Najdete ho v areálu koupaliště a je otevřeno denně od 10 do 19 hodin, v pracovní dny dopoledne je led vyčleněný pro místní školy a školky. Na místě funguje půjčovna bruslí, toalety a občerstvení. Mezi svátky bude kluziště otevřeno následovně: 24.12. Zavřeno, 25.12. 13:00 18:00, 26.12. 13:00 18:00, 27. prosince 2. ledna 2022 od 12:00 do 19:00 hodin.

KDY: Kdykoliv

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Libočanská branka

Jeden ze čtyř původních vstupů do Žatce. Od přelomu 13. a 14. století zajišťovala branka pěší spojení s Dolním Předměstím. Portálem, dodnes stejným, prošel počátkem 17. století i Jan Willenberg, autor nejstaršího vyobrazení Žatce a mnoha dalších významných českých měst. Od roku 1843 slouží věž k bydlení. Do roku 1879 stála u branky bašta s pamětní deskou a letopočtem 1463 - datem dokončení výstavby pozdně gotických hradeb.