Krásný výhled z rozhledny ve Stradonicích

KDY: Kdykoliv

KDE: Perucko

ZA KOLIK: Zdarma

Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka.

DDM Žatec nabízí on-line doučování dětí ze ZŠ

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

On-line doučování dětí ze základních škol nabízí Dům dětí a mládeže Žatec. Jde o jednu z aktivit, které DDM Žatec nabízí i v době výrazných omezení a díky nimž ukazuje, že lze být aktivní i v nouzovém stavu. Třeba i díky počítači a internetu. Podrobnosti o doučování na dálku najdete na www.ddmzatec.cz.

V zámeckém parku na vás čeká hra o velikonočního zajíčka

KDY: Do neděle 4. dubna

KDE: Zámecký park Krásný Dvůr

ZA KOLIK: Zdarma



Velikonoční zajíček poschovával po parku u státního zámku Krásný Dvůr barevná vajíčka, na kterých jsou napsaná různá slova, vztahující se k jaru. Vydejte se do zámeckého parku kdykoli mezi polednem středy 31. března a polednem neděle 4. dubna. Zkuste najít co nejvíce slov a zapište si je. Pak vyberte 10 slov, které se vám líbí, a zakomponujte je do básničky či příběhu. Vaše básničky či příběhy posílejte do neděle 4. dubna 12:00 hodin na mail kovarikova.sarka@npu.cz. V poledne budou příspěvky zveřejněny na stránce události na zámeckém Facebooku. Příspěvky, které získají do 4. dubna 21:00 hodin nejvíce lajků, budou odměněny. Odměnou jsou krásní keramičtí zajíčkové.

Spolek nabádá k tvořivosti. Fantazii se meze nekladou

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Doba nahrává úklidu skříní a šuplíků. Určitě jste v nich objevili předměty, které je škoda vyhodit. Dejte jim druhou šanci a něco z nich vytvořte dle vlastní fantazie. Akce je určena především pro seniory. Své výtvory posílejte e-mailem na senior.louny@seznam.cz.

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma

Dominanta Podbořan

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. Na vrchu se tyčí osm metrů vysoká rozhledna, která je celá z dubového dřeva. Vstup je volný.