Náměstí Svobody v Žatci ožije tento pátek velikonoční farmářskou slavností. Start akce je v 8 hodin a těšit se můžete na vystoupení kejklíře Rudyho, šermířské vystoupení, kouzelníka Langra či skupinu Švejk-Band. Vstup je volný.

Muzeum láká na velikonoční pohlednice

KDY: Do 24. dubna

KDE: Louny

ZA KOLIK: Od 10 korun



Velikonočních pohlednic posíláme stále méně. Přitom naše babičky dobře věděly, že velikonoční přání nalezené v dopisní schránce dokáže udělat velkou radost. Jaké pohlednice se kdysi posílaly? To ukazuje výstava v Oblastním muzeu v Lounech. Obrázky na dobových velikonočních pohlednicích jsou různorodé: od jarních motivů, přes křesťanské symboly až po lidové zvyky. „Na první pohled lze poznat pohlednice z 50. let minulého století. Najednou se náboženská témata a lidové zvyky úplně proměnily. Jsou tam ještě děti s pomlázkami, ale mají na sobě pionýrské kroje a zastavují třeba traktoristu nebo jdou přát do drůbežárny,“ řekla Stáňa Profousová z Oblastního muzea v Lounech. Vidět pohlednice v muzeu můžete až do 24. dubna. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. V pondělí je zavřeno. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené pak 10 korun.

Pohádkové Velikonoce na zámku Krásný Dvůr: Jarmark, soutěže a prohlídky

KDY: Sobota 16. dubna

KDE: Zámek Krásný Dvůr

ZA KOLIK:

Jarmark na zámeckém nádvoří, pohádková divadelní představení, hudební vystoupení, dětské prohlídky, zážitková hra. Tak na to vše se může těšit na zámku Krásný Dvůr. Akce s názvem Pohádkové Velikonoce proběhne v sobotu 16. dubna. Barokní zámek Krásný Dvůr byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. Vybudován byl v letech 1783 až 1793 za Jana Rudolfa Černína. Park má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus.

Zámek Nový Hrad v Jimlíně bude velikonočně vyzdobený

KDY: Neděle 17. dubna od 10 do 17 hodin

KDE: Nový Hrad v Jimlíně

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Na zámku Nový Hrad v Jimlíně budou slavit Velikonoce po dvou letech. „Po dvou letech tuto akci konečně můžeme uspořádat. Bez omezení. Chystáme ji na neděli 17. dubna, od 10 do 17 hodin. Bude tržiště, ukázky řemesel, hudba, šerm, divadlo, dog dancing, prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku,“ řekl ředitel zámku Nový Hrad v Jimlíně Josef Kabát. Vstupné bude dobrovolné.

T. J. Sokol Dobroměřice láká na Velikonoční tvoření

KDY: Pátek 15. dubna od 15 do 18 hodin

KDE: Dobroměřice

ZA KOLIK: Zdarma

T. J. Sokol Dobroměřice pořádá akci s názvem Velikonoční tvoření, která je určena dětem, rodičům a prarodičům. Akce se uskuteční v místní sokolovně v pátek 15. dubna od 15 hodin. Těšte se na zdobení perníčků, opičí dráhu, malování vajíček, prodej velikonočních dekorací či prodej výrobků.

Zámek Stekník nabídne varhany, kočárky a hračky

KDY: Pátek až pondělí

KDE: Zámek Stekník

ZA KOLIK:



Zámek Stekník zve návštěvníky na Velikonoční prohlídky. Při prohlídkách soukromých a reprezentačních prostor se dozvíte nejen o osudech posledních majitelů, ale i něco málo o tradicích a zvycích tohoto svátku. Prohlídky po celé období Velikonoc od pátku 15. do pondělí 18. dubna začínají vždy v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Součástí prohlídek bude i malé hudební vystoupení na varhany od pátku do neděle. Během státních svátků a soboty bude možné s průvodci navštívit také prohlídkovou trasu v jižním křídle zámku, s historickými hračkami a kočárky z 19. století. Zpřístupněna je zámecká zahrada.