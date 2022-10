Bojové sporty ovládnou sportovní halu v Podbořanech

Kdy: Sobota 1. října od 9 hodin

Kde: Podbořany

Bojové sporty ovládnou sportovní halu v Podbořanech. Akce se tam uskuteční už tuto sobotu 1. října od 9 do 12 hodin. „Půjde o představení osmi stylů bojového sportu mistry svého stylu. Jedná se o první a jedinečnou akci v rámci výročí 660 let od první písemné zmínky o Podbořanech,“ řekla Martina Bláhová z Karate Club Podbořany.



Zámek Krásný Dvůr láká na jablka, mošty a cidery

Kdy: Sobota 1. října od 9.30 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: 100 korun

Na zámku Krásný Dvůr se v sobotu 1. října od 9.30 do 17 hodin uskuteční Jablečný den. Podzimní slavnost úrody přinese hudební a divadelní představení, prohlídky zámku, projížďky bryčkou a cirkusové workshopy. Na zámeckém nádvoří se uskuteční jarmark. Akci bude moderovat Jana Epikaridis. Lístek přijde na 100 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.



Koncert ve Velké Černoci nabídne slavnou Bohemian Rhapsody od Queen

Kdy: 1. října od 14 hodin

Kde: Velká Černoc

Dva mladí violoncellisté, absolventi pražské AMU, spojili své umění, nadšení a vášeň pro experiment a v jejich podání tak můžeme obdivovat krásu klasické hudby, jako např. Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie, a také oblíbené filmové melodie od Ennio Morricone jako jsou Gabriel's Oboe (Mise) nebo Once Upon A Time In The West (Tenkrát na Západě) a další krásnou hudbu. „Můžeme se těšit též na slavnou Bohemian Rhapsody od Queen. Několik skladeb s doprovodem The Cello Boys zazpívá skvělá sopranistka Eva Hartová (na snímku) a v podání Heleny Kolihové na historické varhany zazní Toccata a Fuga d moll, slavná árie O mio babbino caro a další hudební skvosty,“ láká za organizátory akce Jitka Čajková. Koncert se uskuteční v sobotu 1. října od 14 hodin v kostele sv. Václava ve Velké Černoci. Vstupné je dobrovolné.



Zámek Poláky otevře letos naposledy v sobotu

Kdy: Sobota 1. října od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Poláky

V sobotu 1. října otevře zámek Poláky letos naposledy brány pro veřejnost. Návštěvníci se budou moci projít interiéry zámku s průvodcem, ochutnat něco dobrého nebo se podívat na dobový program na nádvoří, kde vystoupí třeba skupina historického šermu Grál. Zámek byl 70 let neudržován, 30 let opuštěný a od roku 2020 prochází postupnou rekonstrukcí. Její průběh je možné sledovat právě i v rámci pořádaných kulturních akcí.



V galerii je k vidění výstava Kyncl-Kyncl-Immrová

Kdy: Do 18. prosince

Kde: Galerie města Loun

Za kolik: 40 korun

V Galerii města Louny můžete navštívit výstavu s názvem Kyncl-Kyncl-Immrová. Lounská rodačka Monika Immro vystavuje svoje práce a zároveň představuje dílo svých blízkých přátel, Elsi a Františka Kynclových. Výstava Kyncl Kyncl Immrová ukazuje jejich vzájemné propojení a souvislosti. Otevřeno je středa až neděle od 14 do 18 hodin. Vstupné je 40 korun.