Kinematografu bratří Čadíků bude promítat v Žatci

KDY:Sobota 10. července od 21.30 hodin

KDE:Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Nenechte si ujít příjezd Kinematografu bratří Čadíků, který každoročně do několika desítek českých a moravských měst přiváží zajímavé české filmy. V Žatci na náměstí Svobody bude od 9. do 12. července. V sobotu 10. července od 21.30 hodin se bude promítat česká úspěšná komedie 3Bobule.

Tajemný Rudolf II. na zámku Nový Hrad

KDY:Do 3. října

KDE: Zámek Nový Hrad v Jimlíně

ZA KOLIK:100 Kč / snížené 80 Kč



Multimediální výstava o životě legendárního panovníka:Alchymistická laboratoř, kunstkomora, minidioramata…a možná přijde i Matyáš. Výstava Tajemný Rudolf II. Na zámku Nový Hrad je přístupná jako samostatný okruh bez průvodce a to od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Činoherní studio představí Bratrstvo kočičí pracky

KDY:Sobota 10. července od 20 hodin

KDE:Zámek Nový Hrad v Jimlíně

ZA KOLIK: 150 korunÚstecké Dlouhé Bidlo, Bohouš a Štetináč na svých cestách dorazí i do Jimlína. A co na to Jan Tleskač? Činoherní studio přiveze na zámek Nový Hrad hru Bratrstvo kočičí pracky. Těšte se!

Muzeum Homolupulů mapuje chmelovou kulturu

KDY:Od června do září po telefonní domluvě

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 10 korun

Muzeum Homolupulů představuje několik zajímavých archeologických nálezů a dalších exponátů, které dokládají návštěvníkům historický význam dávné chmelové kultury, ze které čerpaly několik tisíciletí celé generace pivařů i nepivařů po celém světě. Muzeum Homolupulů najdete v bývalé žatecké středověké hradební baště a otevřeno má od června do září vždy po telefonní domluvě na mobilním čísle 705 007 325. Vstupné vás vyjde na 10 korun.

KDY: do 31. října

KDE: Galerie U Plazíka v Peruci

Starými skly, výstava fotografií v Galerii U Plazíka

Ve fotografické galerii v Peruci se otevře výstava fotografií pražské fotografky Evy Vokaté, která se na Peruc vrací po 7 letech. Výstava se jmenuje Starými skly. Vernisáž proběhla v pondělí 5. července v 15.00 hodin a výstava potrvá do 31. října. Vstup o víkendy a svátky od 10.00 do 17.00 hodin. Eva Vokatá žije a pracuje v Praze. Již od dětství patřilo mezi její koníčky malování a fotografování. V současnosti se věnuje prioritně dokumentu, zajímají ji lidské příběhy a emoce - fotografie by měla v prvé řadě vypovídat. Na druhé straně spektra vyvažuje svoji tvorbu experimenty s objektivy ze starých kinofilmových zrcadlovek a objektivy, které nejsou primárně určeny pro fotografování.