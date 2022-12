Zámek Stekník nabídne sváteční výzdobu a výstavu betlémů

Kdy: Sobota 10. prosince od 10 hodin

Kde: Zámek Stekník

Za kolik: 180 korun

Státní zámek Stekník láká na adventní prohlídky. Svátečně vyzdobený zámek si můžete užít v sobotu 10. prosince od 10 do 15 hodin. Součástí prohlídek bude i výstava betlémů rodiny Ryskových a krátké hudební vystoupení s vánoční tématikou. Prohlídky interiérů začínají vždy v celou hodinu od 10 do 15 hodin. Na akci je lepší si udělat rezervaci třeba přes e-mail steknik@npu.cz. Plné vstupné stojí 180 korun, snížené pak 140 korun.

Třetí adventní neděle bude v Lounech patřit krampusákům

Kdy: Neděle 11. prosince od 9 do 16 hodin

Kde: Louny

Za kolik: Zdarma

Třetí adventní neděle bude v Lounech patřit krampusákům. Pekelníky můžete zažít v rámci adventních trhů, které se uskuteční v Jakoubkově ulici v neděli 11. prosince od 9 do 16 hodin. Trh bude plný řemesel a originálních dárků. O krampus show se postarají Ďáblové ze severu. Vstupné je zdarma.

Mikulášské odpoledne láká na palačinky a balónkovou Evičku

Kdy: Sobota 10. prosince od 14 hodin

Kde: Blšany

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Kdo má rád zábavu, hry a něco dobrého na zub, tak mi by neměl chybět v sobotu 10. prosince od 14 hodin v obecním kině v Blšanech. Uskuteční se tam totiž Mikulášské odpoledne s nadílkou. Těšit se můžete na balónkovou Evičku, děti dostanou palačinky zdarma. Vstupné je dobrovolné.

V Galerii U Radnice v Žatci se budete smát kresleným vtipům

Kdy: Do 15. ledna 2023

Kde: Galerie U Radnice v Žatci

Příjemné předvánoční překvapení chystá žatecká umělecká galerie umístěná vedle radnice na náměstí Svobody. Bude to výstava kreslených vtipů žateckého autora Pepy Bílka, rodáka z Dobroměřic. Přes 50 kreseb jistě rozesměje tváře návštěvníků, kteří se budou moct přenést z každodenního shonu do úsměvných snů výtvarníka. Pepa Bílek začal první kreslené fóry publikovat v roce 1991. Mj. také vydal několik knížek erotického kresleného humoru. V roce 1994 svou první knížku s názvem „E55 aneb někdo to rád vlhké“, za dva roky druhou „Dovolená na Ňadranu“ a třetí vyšla pod názvem „Dallas nedalas“. „V dnešní době, i když je už český kreslený humor hodně stranou zájmu, spolupracuji s několika humoristickými časopisy v Čechách a na Slovensku. Moje vtipy poskytuji šesti křížovkářským vydavatelstvím. Také rád vymýšlím náměty na potisk štuců, triček a dalších předmětů pro reklamní agentury. Jsem rád za tuto moji samostatnou výstavu v Žatci,“ svěřil se autor. Podílel se na několika výstavách kresleného humoru např. ve Stráži pod Ralskem, na hradě Točníku, v Galerii Pod věží v Bílině, ve Sportovní hale v Mostě nebo v Kynšperském pivovaru. Výstavu v Galerii U Radnice můžete vidět až do poloviny ledna 2023, a to každou sobotu vždy od 14 do 17 hodin.

Medové Vánoce. Lounské muzeum zve na provoněnou výstavu

Kdy: Do 8. ledna 2023

Kde: Muzeum v Lounech

V lounském oblastním muzeu je k vidění nová výstava Medové Vánoce. Téma výstavy vyplývá z jejího názvu. „Navštivte letošní vánoční výstavu provoněnou medem, perníkovým kořením, plnou forem na perníky, medu a dalších včelích produktů, na které se seznámíte nejen s prací perníkářů a včelařů, ale i životem včel,“ zve muzeum. Návštěvníci se mimo jiné seznámí s výrobou medu a vosku. Za pomoci muzejních kolegů výstavu připravil Miroslav Bažant a Vlastimil Ajksner, k vidění bude do 8. ledna 2023. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 40 korun.