Kino Svět promítá nové Trolly

KDY: Sobota 10. října od 10 hodin

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 150 korun

Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné. Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním. Stejně jako první díl, i pokračování je plné hudebních pecek a jejich originálních předělávek. Představitel Větvíka Justin Timberlake navíc pro film napsal novou písničku, která má ambice dobývat čela hitparád jako na Oscara nominovaný hit Can't Stop The Feeling z prvních Trollů. Animovanou komedii Trollové: Světové turné lze vidět tuto sobotu od 10.00 v lounském kině Svět. Vstupné je za 150 Kč.

Žatec poprvé zažije africké trhy. Těšte se na tropické plody

KDY: Sobota 10. října od 9 do 15 hodin

KDE: Náměstí Svobody Louny

ZA KOLIK: Zdarma





V sobotu 10. října do Žatce poprvé přijede to nejlepší ovoce nejen z Afriky. Přijďte na Náměstí Svobody ochutnat skvělé tropické plody, které pro vás pěstují drobní farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Těšit se můžete třeba na kokos, mango, avokádo, ananas, papáju, kaktusové fíky či baby banány. Akce se koná od 9 do 15 hodin a vstupné se neplatí.

G. Donizetti: Don Pasquale v žateckém divadle

KDY: Sobota 10. října od 18 hodin

KDE: Žatecké divadlo

ZA KOLIK: 300 korun





Hvězdná Anna Netrebko jako mladá vdova Norina v komické opeře Gaetana Donizettiho. V této rafinované komedii předvedla Netrebko své umění naplno. Video přenos z MET v New Yorku proběhne v žateckém divadle v sobotu od 18 hodin. Lístek stojí 300 Kč.

Noc s Andersenem – Hledá se Bruno

KDY: Pátek 9. října od 20 do 21:30 hodin

KDE: Městská knihovna Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Doma, na gauči, v posteli – poprvé pro všechny čtenáře – ON-LINE i s opékáním buřtů.

KDY: Sobota 10. 10. v 10:10 hodin

KDE: Hopíkova stezka

ZA KOLIK: Zdarma

První společné sázení stromků

Přijďte pomoci našim Žateckým lesům, zasadit aspoň jednu sazenici. Za dobrou práci si opečeme buřty.