Z věže chrámu sv. Mikuláše máte Louny jako na dlani Kdy: Denně Kde: Louny Za kolik: 30 korun Věž kostela sv. Mikuláše v Lounech láká k návštěvě. Je vysoká 60 metrů a vede k ní 180 schodů. „Můžete si z ní prohlédnout, co je nového ve městě a na okolních kopcích. Čeká vás cesta kolem zvonů, bytu hlásného a betléma, až k břidlicovým střechám,“ láká lounské informační centrum. Věž je přístupné v září denně od 11 do 13 a od 14 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun, snížené 15 korun.

Nejlepší oráči poměří své síly, těšte se na hasičskou techniku

Kdy: Sobota 10. září od 10 hodin

Kde: Krásný Dvůr

Kdo má rad zemědělství, tak by neměl chybět na Mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Šestý ročník pořádá traktor Zetor team Míly Vaňourka a hasiči Krásný Dvůr. Start tradiční akce na farmě Vysoká Třebušice při silnici Krásný Dvůr - Veliká Ves je v sobotu 10. září od 10 hodin. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na výstavu hasičské techniky a na spanilou jízdu.



Zámek Stekník láká turisty na prohlídky a výstavy

Kdy: Sobota 10. září od 10 do 16.30 hodin

Kde: Zámek Stekník

Tradiční dny Evropského kulturního dědictví se na zámku Stekník uskuteční v sobotu 10. září. Na turisty čekají prohlídky a výstavy. Památka bude otevřena od 10 do 16.30 hodin. „Pro návštěvníky jsme připravili jako bonus, volný vstup na náš prohlídkového okruhu číslo III Výstavní prostor a sklepení, a to v případě, zakoupí-li si náš hlavní okruh číslo I. Reprezentační a soukromé prostory, nebo okruh číslo IV. Interiéry jižního křídla. Oba tyto okruhy jsou s průvodcem,“ řekla kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková a dodala: „Následně návštěvníci samostatně navštíví III. okruh, jehož součástí je nejen zámecké sklepení, ale také dvě výstavy vztahující se k tradici pěstování chmele ve zdejší krajině.“ První výstava s názvem Jak se češe do věrtele prezentuje vzpomínky pamětníků na chmelové brigády, ubytované na zámku v 60. letech, kdy zámek využíval Výzkumný ústav chmelařský. Druhá výstava s názvem Žatec a krajina žateckého chmele na cestě ke světovému dědictví prezentuje probíhající nominaci zdejší krajiny a města Žatec na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.



Zichovec Beer Fest: 50 piv na čepu, prohlídky a Wohnout

Kdy: Sobota 10. září od 11 hodin

Kde: Pivovar Zichovec

Za kolik: 250 korun

Největší akce roku pivovaru Zichovec, kde se můžou návštěvníci těšit na různé kapely, foodtrucky a více než 50 piv na čepu včetně speciálů, které nikde jinde neochutnají, tak to je Zichovec Beer Fest 2022. Ten se uskuteční v sobotu 10. září od 11 hodin v areálu pivovaru Zichovec v Lounech. Vstupné přijde na 250 korun. Těšit se můžete na vystoupení kapel třeba Vasilův Rubáš (15.30) 1st Choice (17.00), Wohnout (21.15) a Papik Brothers (21.45). Po celý den budou probíhat prohlídky pivovaru a degustace. Připraven bude i program pro děti. Doprava Praha-Louny, Kladno-Slaný-Louny bude zajištěna.



Na Základně 21 v Čeradicích uvidíte vojenskou techniku

Kdy: Pátek 9. září až neděle 11. září

Kde: Čeradice

Kdo má rád vojenskou techniku, tak by neměl chybět o tomto víkendu v Čeradicích u Žatce na Základně 21. Uskuteční se tam totiž akce s názvem Military víkend. Těšit se můžete na projížďky vojenskou technikou, na ukázky vojenské výzbroje a na střelnici nejen pro děti a bude i střelba z polního děla. Jídlo bude zajištěno z polní kuchyně, grilu a udírny. Program v pátek 9. září startuje ve 14 hodin, v sobotu 10. září od 7 hodin a v neděli od 13 hodin je v plánu spanilá jízda.



V Peruci budou slavit zemědělci, těšte se na YoYo Band a kapelu Perutě

Kdy: Sobota 10. září od 12 hodin

Kde: Peruc

Za kolik: Zdarma

Městys Peruc pořádá v sobotu 10. září XIV. ročník tradičních Krajských dožínek Ústeckého kraje. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program pro malé i velké návštěvníky, hudební vystoupení, ukázky zemědělské techniky a oceněné regionální potraviny z celého našeho regionu. Celá akce začne v pravé poledne tradičním průvodem a následným předáním dožínkových věnců. Na hlavní scéně se během dne vystřídá YoYo Band, kapela Perutě či Turbo revival. Bohatý program bude také v zámeckém parku (letové ukázky dravců, mažoretky, historický šerm) a na fotbalovém hřišti. Na své si přijdou i ti nejmenší, pro ně bude připraveno hudební vystoupení Maxíků, kouzelník či pohádka Divadla z Bedny. Vstup a parkování je zdarma.