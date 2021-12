Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. Film Láska na špičkách můžete vidět v pátek 10. prosince od 19.30 v podbořanském kině. Vstupné stojí 40 korun.

Žatecké muzeum láká na koncert konzervatoře

KDY: Pátek 10. prosince od 17 hodin

KDE: Muzem Žatec

ZA KOLIK: 50 korun



Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pořádá Vánoční koncert studentů a vyučujících teplické konzervatoře, který se uskuteční v pátek 10. prosince od 17 hodin v prostorách Křížovy vily (Zeyerova 344, Žatec). „Po vydařeném letním flétnovém koncertu mladých umělců tria La Musique z Konzervatoře v Teplicích, si pro vás připravili i koncert vánoční. Tentokrát vystoupí Petra Kerdová (zpěv), Marek Vyskočil, Pavlína Hanauerová, Markéta Černá, Ilona Veselovská (zobcové flétny) a Štěpánka Skalická, která všechny doprovodí hrou na cembalo. V koncertním programu zazní barokní skladby a tradiční české koledy“, uvedla Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Vstupné přijde na 50 korun.

Kapela Dunaj a Iva Bittová vystoupí ve Vrchlického divadle

KDY: Sobota 11. prosince od 19 hodin

KDE: Vrchlického divadlo Louny

ZA KOLIK: 350 korun

Znovu spolu po více než dvaceti letech! Jedna z nejinvenčnějších a nejoriginálnějších kapel 80. a 90. let. Dunaj a nejvýraznější osobnost české alternativní scény Iva Bittová, posluchačům známá jako zpěvačka, houslistka a instrumentalistka na rozhraní stylů, se po více než 20 letech znovu setkají při mimořádných koncertech. Vystoupení Dunaje a Bittové můžete vidět tuto sobotu od 19 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech. Vstupné přijde na 350 korun.

Farmářské trhy v Lounech lákají na jitrnice, jmelí i ovoce

KDY: Sobota 11. prosince od 8 do 12 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 11. prosince od 8:00 do 12:00 proběhnou na Mírovém náměstí v Lounech farmářské trhy. „Účastnit by se měli prodejci zeleniny a ovoce, domácích marmelád a chutney, uzeniny a zabíjačkových specialit, slaného a sladkého pečiva, čerstvých sýrů, čerstvých ryb, nakládaných sýrů a utopenců,“ informovali organizátoři farmářských trhů. K mání má být i tropické ovoce od firmy Virunga, výrobky ze dřeva, koření, trdelník, výrobky z ovčí vlny, jmelí a vánoční výzdoba.

KDY: Kdykoliv

KDE: Perucko

ZA KOLIK: Zdarma

Stylová rozhledna Stradonka nabízí krásný výhled

Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka. Přístupná je kdykoliv.