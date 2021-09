Sladovna ukazuje obrazy plné duše. Autorkou je malířka Radka Brunová V galerii Sladovna v Žatci probíhá výstava nesoucí název Devět vrstev duše, autorkou obrazů je malířka Radka Brůnová. Duše Radku Brůnovou zajímá ve všech podobách, světlých i temnějších, osamělá i ve vztazích, veselá i smutná. K vyjádření používá symboly. Jejich výhodou je množství významových odstínů, v nichž mohou být pochopeny. Výstavu můžete vidět až do26. září, v srpnu je galerie otevřena od pondělí do neděle 10 - 17 hodin a v září od úterý do neděle 10 - 17 hodin.

KDY: Do 26. září KDE: Galerie Sladovna Žatec

Do 31. října 2021 je přístupná výstava fotografií Jiřího Soukupa v perucké Galerii U Plazíka. Má název Krása krajiny a příroda okolí Peruce. Pro výstavu autor vybral krajinky a zákoutí přírody v okolí Martiněvse, Vrbky, Roudníčku, Brníkova, Ječovic a Černochova. "Výstavou chci udělat radost všem návštěvníkům a potěšit srdce ostatních z krásy okolo nás," vysvětlil fotograf Jiří Soukup. Výstava je přístupná o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin, při dodržování právě platných hygienických nařízení.

V Galerii U Plazíka v Peruci vystavuje krajiny Jiří Soukup KDY: Do 31. října KDE: Peruc

Pivovar Zichovec nabídne hudbu a jídlo. Na čepu bude 50 piv KDY: Sobota 11. září od 10.30 hodin KDE: Louny ZA KOLIK: 250 korun V sobotu 11. září v Lounech opět vypukne největší pivovarsko-hudební akce pivovaru Zichovec. Fanoušci se mohou těšit na skvělé kapely jako Sto zvířat, Silver Spoons, Noisy Pots, Rastafidli Orkestra a další. O spokojené žaludky se postarají špičky české Street Food scény Kro Kitchen, ZE MĚ projekt, Prague Jerk, Station, Hell Smoke, Langosh Gang nebo Kaiser Franz. Jak se na pivní festival sluší a patří, na návštěvníky bude čekat opět více než 50 piv na čepu, a to včetně pivních speciálů a infuzí, které nebudou nikde jinde k ochutnání. Vstupenky, v jejichž ceně je i degustační sklo, mohou zájemci zakoupit přímo na webových stránkách www. pivovarzichovec.cz, nebo na GoOut. Jedna přijde na 250 korun. A pro pražské fanoušky Zichovec letos poprvé zajistil dopravu ze Stodůlek až do areálu pivovaru v Lounech. Brány budou otevřeny od 10.30 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.