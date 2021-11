Farmářské trhy v Žatci nabídnou ovoce, zeleninu, maso i sýry

KDY: Pátek 12. listopadu od 8 do 15 hodin

KDE: Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK:

Na náměstí Svobody v Žatci budou v pátek od 8 do 15 hodin farmářské trhy. Co si na trzích můžete nakoupit? Podzimní ovoce a zeleninu, pečivo, maso a uzeniny, mléko a sýry, vejce, knedlíky, mošty, med, koření, adventní dekorace prostě vše, na co jste zvyklí. Pokud by se vám na trhy nechtělo nebo z nějakého důvodu nemůžete, tak je stále je možné si kdykoliv objednat z e-shopu www.nakupztrhu.cz a nákup vám přivezou až domů. Při nákupu nad 800 korun je zdarma.

Výstava obrazů Kristýny Folprechtové a vitráží Jitky a Richarda Kantových

KDY: Do 15. ledna 2022

KDE: Galerie U Radnice Žatec





V žatecké galerii U Radnice můžete od soboty 6. listopadu navštívit výstavu obrazů Kristýny Folprechtové a vitráží Jitky a Richarda Kantových. Výstava bude přístupná do 15. ledna 2022, otevřeno je každou sobotu od 14 do 17 hodin nebo dle telefonické domluvy na čísle 773943558.

Dubová rozhledna na vrchu Rubín je postavena ve stylu strážní věže

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. V roce 2018 byla na vrchu postavena rozhledna z dubového dřeva ve stylu strážní věže a palisády starověkého opevnění. Vstup je volný.

Zpěvačka Mára z TV Šlágr vystoupí v žateckém divadle

KDY: Sobota 13. listopadu od 16 hodin

KDE: Žatecké divadlo

ZA KOLIK: 220 korun



Úspěšnou a oblíbenou zpěvačku jménem Mára znáte především z obrazovky TV Šlágr. Do žateckého divadla přiveze a zazpívá spoustu krásných písniček a hitů, které si můžete zazpívat i s ní. Start akce je v sobotu v 16 hodin. Vstupné přijde na 220 korun.

KDY: Pátek 12. listopadu od 19:30 hodin

KDE: Kino Podbořany

ZA KOLIK: 40 korun

Podbořanské kino promítá komedii Jedině Tereza

Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou. Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt na policejní stanici, a když se konečně dostane domů,

narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval. Tomáš se nechce vzdát bez boje, rád by Terezu obměkčil nějakým velkým romantickým gestem, jenže už nějak vyšel ze cviku. Naštěstí má kamaráda Karla, filmového fanatika, který má jednoduché řešení – proč se neinspirovat scénami ze slavných romantických filmů? Ve filmu hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek, Lenka Vlasáková, Emma Smetana, Václav Kopta, Jiří Vyorálek. Komedii Jedině Tereza můžete vidět v podbořanském kině v pátek od 19:30 hodin, vstupné přijde na 40 korun.