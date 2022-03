Žateckým klubem Tulipán bude znít kapela Ametyst. Těšit se můžete na živou hudbu, šestičlenná liberecká formace hraje folk, blues i pop s důrazem na vlastní tvorbu. Start akce je v sobotu ve 21 hodin, vstup je zdarma.

V lounském muzeu můžete vidět velikonoční pohlednice

KDY: Do 24. dubna

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: 20 korun



Lounské muzeum připravilo výstavu s názvem Velikonoce na dobových pohlednicích. Výstava zahrnuje pestrý výběr velikonočních pohlednic od konce 19. století po 80. léta 20. století, připomeneme velikonoční zvyky a křesťanské svátky. Soubor přibližně tří stovek pohledů je převzat ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Vidět výstavu můžete v muzeu až do 24. dubna. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 20 korun.

Satelitní přenos opery Ariadna na Naxu můžete vidět v žateckém divadle

KDY: Sobota 12. března od 18.45

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 300 korun

Vynikající sopranistka Lise Davidsen bude v sérii Met: Live in HD debutovat v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí jako bájná řecká hrdinka Straussova okouzlujícího mistrovského díla Ariadna na Naxu. Hvězdné obsazení doplní mezzosopranistka Isabel Leonard v roli skladatelky opery na opeře, která je ústředním motivem celého díla, sopranistka Brenda Rae jako bezstarostná Zerbinetta a tenorista Brandon Jovanovich v roli boha Bakcha, do něhož se Ariadna zamiluje. Orchestr bude řídit Marek Janowski. Satelitní přenos opery Ariadna na Naxu z pera Richarda Strausse v žateckém divadle můžete sledovat v sobotu 12. března od 18.45. Lístek přijde na 300 korun.

Betlémské světlo se Svěrákem promítá kino Svět

KDY: Čtvrtek až neděle od 17.30 hodin

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun



Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou magistru z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie Betlémské světlo s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Viděti Svěráka a spol. můžete na plátně lounského kina Svět od čtvrtka do neděle vždy od 17.30 hodin. Lístek stojí 160 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Zámecký park v Krásném Dvoře

ZA KOLIK: Zdarma

Příroda v zámeckém parku v Krásném Dvoře se probouzí

Přelom zimy a jara vykouzlil v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Podbořansku zajímavé pohledy.

Mrazy panující přes noc ukazují na místním potoce led v jeho kráse, sluneční paprsky a teplo během dne vytáhly ze země první jarní květiny. Příroda se po zimě pomalu probouzí, aktivita zvířat se zvyšuje. Není problém potkat v parku třeba veverku. Park je nedílnou součástí zámku v Krásném Dvoře více než dvě stě let, v letech 1783 až 1793 jej jako první svého druhu v Čechách založil Jan Rudolf Černín. Přírodně krajinářský park s volnými travnatými plochami oživuje množství romantických staveb, nechybějí rybníky, vše dokresluje voda potoka Leska. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř sto hektarů. Přístupný je celoročně.

KDY: Pátek 11. března od 19 hodin

KDE: Kino Peruc

ZA KOLIK: 100 korun

Tajemství staré bambitky 2 můžete vidět v kině v Peruci

Tajemství staré bambitky je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek posledního desetiletí. Premiéra se uskutečnila na obrazovkách České televize 25. prosince 2011 a tehdy ji vidělo přes dva miliony diváků. Takřka přesně po deseti letech se její volné pokračování vrátí. Tentokráte ovšem do kin. Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech…Tajemství staré bambitky 2 můžete vidět v pátek 11. března od 19 hodin v kině v Peruci. Lístek stojí 100 korun.