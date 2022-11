Homola z kapely Wohnout vystavuje v žatecké Sladovně Kdy: Do 31. prosince Kde: Žatec Znáte kapelu Wohnout? Její člen Jan Homola až do 31. prosince vystavuje své obrazy v Galerii Sladovna v Žatci. Kurátorkou výstavy je Renáta Mužíková. Vernisáž se uskuteční v úterý 8. listopadu od 18 hodin. Těšit se můžete na umělce i promítání filmu Lachout, který vznikl v produkci ART332. V rámci promítání proběhne také vernisáž výstavy výtvarných děl zpěváka a kytaristy Honzy Homoly. Galerie má otevřeno kromě pondělí denně od 10 do 17 hodin.

Nocování naruby. V žatecké knihovně tentokrát nebudou spát děti, ale dospělí

Kdy: Pátek 11. listopadu od 20 hodin

Kde: Městská knihovna Žatec

Za kolik: 390 korun

Martinskou noc aneb Nocování naruby chystá žatecká knihovna. Přespávat tam ale tentokrát nebudou děti, jak je při podobných akcích obvyklé, ale dospělí. Při netradičním zážitku na ně čeká welcome drink, martinská husa, soutěže, čtení, noční procházka městem i snění mezi knihami. „Děti vždycky po nocování rodičům nadšeně vypráví, co při nocování v knihovně zažily. A dospělé to vždy nadchlo, zajímali se. Tak nás napadlo, proč nezkusit také nocování pro dospělé,“ představuje novinku ředitelka žatecké knihovny Radka Filková. Martinské nocování je v plánu v žatecké knihovně v pátek 11. listopadu od 20 hodin. Kdo nebude chtít přespávat v knihovně na karimatce, může po programu odejít. Vstupenka na akci stojí 390 korun.

Farmářské trhy v Žatci nabídnou zeleninu, ovoce a uzeniny

Kdy: Pátek 11. listopadu od 8 do 14.30 hodin

Kde: Náměstí Svobody Žatec

Za kolik: Zdarma

Pakliže máte rádi čerstvou zeleninu, ovoce, uzeniny, ryby či pečivo, tak byste neměli chybět v pátek 11. listopadu na náměstí Svobody v Žatci. Od 8 do 14.30 se tam totiž uskuteční farmářské trhy. Další budou 19. listopadu.

Hudba v lounském chrámu sv. Mikuláše potěší vaše srdce

Kdy: Sobota 12. listopadu od 16 hodin

Kde: Chrám sv. Mikuláše v Lounech

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Chrám sv. Mikuláše v Lounech bude hostit koncert Pro potěchu srdcí všech. Představí se Šimon Minář (tenor), Eliška Minářová (soprán), Přemysl Kšica (varhany) a Josef Hroch (varhany). Vystoupení se uskuteční v sobotu 12. listopadu od 16 hodin, vstupné je pro návštěvníky dobrovolné.



Smyčcové kvarteto Beladona Quartet vystoupí v Kryrech

Kdy: Sobota 12. listopadu od 18 hodin

Kde: KD Kryry

Za kolik: 120 korun

V KD Kryry vystoupí v sobotu 12. listopadu od 18 hodin Beladona Quartet. Stylové dámské smyčcové kvarteto z Brna má na programu mnoho známých melodií od tradičních klasických skvostů až k současným filmovým hitům. Lístek přijde na 120 korun a rezervovat si ho lze na čísle 725 935 966.



Muzeum láká na třpytivou krásu

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Za kolik: 30 korun

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci láká na vánoční výstavu Třpytivá krása z Ornexu. „Výstava mapuje historii a vývoj vánočních ozdob, přiblíží více jak třicetiletou tradici ručně foukaných skleněných ozdob firmy Ornex z Rychnova u Jablonce nad Nisou a ukáže aktuální barevné módní trendy a vzory svých výrobků, kterými se pyšní po celé Evropě, ale i v zámoří. Do prodeje je současně připraven široký sortiment vánočního zboží za velmi výhodné ceny“, řekla o výstavě Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Výstavu můžete v muzeu vidět do 30. prosince letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu vždy od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun.