V Podbořanech si zabruslíte

KDY: Neděle 13. prosince od 10 do 19 hodin

KDE: V areálu městského koupaliště Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

V areálu městského koupaliště Podbořany funguje kluziště. Přístupné je veřejnosti od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin. O víkend a o svátky pak od 10 do 19 hodin. Vstupné se neplatí. Na místě je půjčovna bruslí, stánek s občerstvením a toalety.

V sauně vám bude teplo

KDY: Sobota 12. prosince od 11 hodin

KDE: Areál žateckého koupaliště

ZA KOLIK:



V areálu žateckého koupaliště můžete opět navštívit saunu. V souladu s aktuálními nařízeními je kapacita omezena na deset návštěvníků v jednu dobu. Je lepší si udělat rezervaci. „Rezervaci je možné zajistit na telefonním čísle 415 240 250 (dvě hodiny před otevírací dobou), nebo osobně v provozní době sauny. Objednávky přijímáme prozatím do konce roku,“ uvádí správce. Sauna je otevřena v pracovní dny od 15 hodin, o víkendu od 11 hodin. Vstupné stojí 100 korun.

Žatecká knihovna funguje

KDY: Sobota 12. prosince od 9 do 12 hodin

KDE: Městská knihovna Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



Městská knihovna Žatec, byť v omezeném režimu, opět funguje. Až do odvolání poskytuje pouze výpůjční služby, neposkytuje prezenční služby a veřejný internet, není přístupná studovna, čítárna a toalety. Hlavní budova knihovny má otevřeno v pondělí, ve čtvrtek a v pátek 9-11 a 12-17, v úterý (expresní balíčky) a ve středu 9-11 a 12-18. V sobotu funguje od 9 do 12 hodin.

Výstava mapuje loutkové divadlo

KDY: Sobota 12. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: Plné 20 Kč, snížené 10 Kč



Oblastní muzeum v Lounech opět funguje. K vidění tam je třeba výstava 100 let loutkového divadla v Lounech. Výstava poodkrývá zajímavou, spletitou a dnes již trochu zapomenutou dlouhou historii lounského loutkářství, které tvoří významnou kapitolu v dějinách českého loutkářství. Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí, a to od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.

Výstava Kamila Linharta 100 let

KDY: Sobota 12. prosince od 14 do 18 hodin

KDE: Galerie města Loun

ZA KOLIK: 40 korun



Galerie města Loun zve na „znovuotevření“ výstavy Kamila Linharta „100 let“. Start akce je zítra ve 14 hodin. Při návštěvě galerie je nutné dodržovat všechna vládnou nařízená hygienická opatření. Galerie bude otevřená od úterý do soboty od 14 do 18 hodin. Vstupné stojí 40 korun.