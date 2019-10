Německý víkend v Lounech

KDY: sobota 12. říjn

KDE: Mírové náměstí Louny

ZA KOLIK: zdarma

LFarmářské trhy a zároveň Německý víkend proběhnou v sobotu 12. října na lounském Mírovém náměstí. "Prodej typických německých pokrmů a nápojů, stolní fotbal s lidským pohonem, stolní tenis, živá i reprodukovaná hudba, vinobraní s degustací," zvou pořadatelé. Od 8 do 12 hodin.

Rybářské závody o putovní pohár starosty městyse Peruc

KDY: sobota 12. října

KDE: rybník v Telcích



"Přijďte si zachytat, občerstvení zajištěno," zvou na rybník v Telcích pořadatelé. Start dospělých v 7 hodin (zápis od 6 hodin), dětí od 14 do 16 hodin (zápis od 13.30 hodin).

Podzimní putování

KDY: sobota 12. října

KDE: vlakové nádraží Podbořany



Zakončení turistické sezony s buřtopečí pod Rubínem, trasa 12 km. Start pochodu je od vlakového nádraží v Podbořanech. Startovné členové KČT Podbořany 10 Kč, ostatní 20 Kč. Start v 8.20 hodin.

Koncert Edity Adlerové

KDY: sobota 12. října

KDE: kostel sv. Jiljí Libyně



Zpěvačku mezzosopranistku Editu Adlerovou na klavír doprovází Helena Kolihová, zároveň na se kostele rozezní zvony. Od 16 hodin.

Drakiáda v Brodech

KDY: sobota 12. října

KDE: Brody, u Doležalů

ZA KOLIK: zdarma



Vystoupení pejsků ze ZKO 1033 Nepomyšl, pouštění draků, pohádka o Koblížkovi a lampionový průvod se stezkou odvahy, občerstvení zajištěno. Od 16 hodin.

Giacomo Puccini: Turandot

KDY: sobota 12. října

KDE: divadlo Žatec



Satelitní přenos opery. Hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit orchestr ve slavné inscenaci Turandot režiséra Franka Zeffirelliho. V 18.45 hodin.

Šlágr Parta v Žatci

KDY: neděle 13. října

KDE: žatecké divadlo



"Šlágr Parta je veselá parta ve složení Karel Peterka, Helena Hamplová, Mára a Frankie Zhyrnov. Repertoár tvoří autorské písně plné energie, dobré nálady a neskutečné pohody," zvou pořadatelé. Od 16 hodin.

Jablečné slavnosti a výtvarná dílna pro děti

KDY: neděle 13. října

KDE: lounská knihovna

ZA KOLIK: zdarma



Odpoledne plné sladkostí, her a tvoření, od 16 hodin soutěž o nejlepší džem či marmeládu, vzorky do soutěže přijímají organizátoři od 15 hodin na dvorku knihovny, výherce čeká odměna. Vstup zdarma. Od 14 do 17 hodin.