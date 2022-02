Farmářské trhy v Lounech provoní jitrnice, k mání bude pečivo i ryby KDY: Sobota 12. února od 8 do 12 hodin KDE: Mírové náměstí Louny ZA KOLIK: Zdarma

V Lounech na Mírovém náměstí proběhnou v sobotu od 8 do 12 hodin letošní první farmářské trhy. Těšit se můžete na zabijačkové hody. Na místě bude ukázka výroby zabijačkových specialit. Na prodej bude zabijačkový guláš a polévka. Trhů by se měli účastnit prodejci zeleniny a ovoce, čerstvého krůtího masa a specialit od Prominent CZ - krůtí speciality, uzeniny, slaného a sladkého pečiva Pekařství PeDu a pekařství Povrly, čerstvých sýrů od Farma Létající Koza, kravské a kozí sýry, čerstvých ryb - PSTRUH, KAPR od Pstruhařství Tesarz, nakládaných sýrů a ryb, kovářských výrobků a vitráží od Dva Kováři, trdelníku, marmelády, chutney a sirupy od Perfectly Delicious ,ovčích sýrů , čajových směsí od Zelené lékárny a specialit od Výrobky od Zrcadla, ručně dělaných výrobků.

Slavné komorní drama Kdo se bojí Virginie Woolfové? je plné zvratů

KDY: Neděle 13. února od 19 hodin

KDE: Vrchlického divadlo Louny

ZA KOLIK: 500 korun



Slavné komorní drama Kdo se bojí Virginie Woolfové? je plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je sondou do partnerských vztahů. Představení můžete vidět tuto neděli od 19 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech. Drama přiveze divadlo Rokoko a ve hře hrají Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Khek Kubařová, Viktor Dvořák. Lístek stojí 500 korun.

Výstava o chmelařském dědictví doputovala do muzea

KDY: Do 3. dubna

KDE: Regionální muzeum Žatec

ZA KOLIK: 30 korun

Výstava o chmelařském dědictví regionu doputovala do žateckého muzea a ke zhlédnutí tam bude až do 3. dubna. Návštěvníci mohou kromě panelové výstavy zhlédnout i stálou expozici Kabinet chmelových známek, která představuje fenomén účelových známek chmelovek a řadí se k nejobsáhlejším sbírkám svého druhu vůbec. Vstupné stojí 30 korun.





Výstava Brůnové je plná obrazů a cínových šperků s minerály

KDY: Úterý až neděle

KDE: Galerie Sladovna Žatec

ZA KOLIK: 40 korun



V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Radky Brůnové. Výstava Na nebi, na zemi potrvá až do 22. února. Vidět na ní lze obrazy a cínové šperky s minerály. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin. Základní vstupné do Sladovny stojí 50 korun, snížené pak 40 korun.

Česká komedii Matky vás pobaví v podbořanském kině

KDY: Pátek 11. února od 19.30 hodin

KDE: Kino Podbořany

ZA KOLIK: 40 korun

Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil) bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvělého kluka (Štěpán Benoni), nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou… Českou komedii Matky můžete vidět v podbořanském kině v pátek od 19.30 hodin. Lístek stojí 40 korun.