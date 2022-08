Zámek Nový hrad v Jimlíně láká na noční kostýmové prohlídky

Kdy: Sobota 13. srpna od 20 hodin

Kde: Zámek Nový hrad v Jimlíně

Za kolik: 120 korun

Zámek Nový hrad v Jimlíně láká na noční prohlídky. Ty se uskuteční v sobotu 13. srpna od 20 hodin. Speciální kostýmované noční prohlídky budou tentokráte s tématem Novohradské kratochvíle. Akce je vhodná pro děti od 12 let. Doporučujeme rezervaci na e-mailu:verejnost@ zameknovyhrad.cz. Lístek přijde na 120 korun.

Festival Kryrský krák nabídne kapely Jaksi Taksi či Meschita

Kdy: Pátek 12. srpna a sobota 13. srpna

Kde: Kryry

Za kolik: Od 250 korun

Areál letního kina Kryry bude v pátek 12. srpna a v sobotu 13. srpna žít festivalem Kryrský krák. Půjde o 20. ročník bigbeatového festivalu. Čeká vás stanové městečko a občerstvení. Těšit se můžete na kapely jako Meschita, Kiks, Jaksi Taksi, Krylobeat či Kabát revival. Vstupné na pátek stojí 250 korun a na sobota taky 250 korun. Pokud chcete lístek na oba dva dny, tak zaplatíte 350 korun.

Zámek Pátek ožije barokní hudbou dua Sypka - Dvořák

Kdy: Sobota 13. srpna od 16 hodin

Kde: Zámek Pátek

Za kolik: 160 korun

Zámek Pátek ožije barokní hudbou. V zámecké kapli se v sobotu 13. srpna od 16 hodin v rámci festivalu Rosa Bohemica představí hudební duo Jiří Sypka (barokní housle) a Filip Dvořák (cembalo). Svérázná dvojice hudebníků představí zcela ojedinělý program, v němž seznámí publikum s perlami skotské, irské, anglické, velšské, maďarské, slovenské či moravské barokní tvorby ovlivněné lidovou hudbou. Lístek stojí 160 korun.



Exponátem měsíce srpna je džbánek řivnáčské kultury

Kdy: Sobota 13. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: Louny

Exponátem měsíce srpna je v Oblastním muzeu v Lounech džbánek řivnáčské kultury z Lenešic. Džbánky s uchem tvarovaným do hrotů, tzv. ansa lunata, připomínají srpek měsíce. Jsou typické pro středoeneolitickou řivnáčskou kulturu (kolem 3000 př. n. l.). Při výzkumu na pozemku obecní pískovny v Lenešicích v roce 1941 byla odkryta jáma s množstvím střepů z asi dvaceti nádob. Soubory džbánků ze sídlištních jam považují archeologové za doklady picích obřadů. Otevírací doba muzea je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin.



Největší expozice chmele na světě

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Chmelařské muzeum v Žatci

Chmelařské Muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku. Zaujmou dobové fotografie a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření piva. Otevřeno je úterý až neděle: 10 – 17 hodin.