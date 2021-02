Žateckou vilu Dr. Wiléma Kříže si můžete prohlédnout virtuálně

KDY: Kdykoliv

KDE:Web Regionálního muzea K. A. Polánka

ZA KOLIK: Zdarma

Vila Dr. Kříže v Žatci je skvělým příkladem neorenesanční architektury s dochovanými původními interiéry. Ve městě se pro ni vžil název podle jejího posledního soukromého majitele, okresního soudního rady JUDr. Wiléma Kříže. Dnes vlastní opravený objekt město Žatec, jeho provozovatelem je Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Na stránkách žateckého muzea si můžete vilu prohlédnout alespoň virtuálně, když ji nejde momentálně navštívit fyzicky.

Lounská knihovna půjčuje publikace přes horkou linku

KDY:Denně od 9 do 17 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Lounská knihovna nabízí objednávky knih a rozvoz „za dveře“. Objednávejte publikace můžete denně od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 734 521 905 nebo na e-mailu objednavky@mkl.cz. Minimální objednávka je 5 knih. Klasické půjčování není možné z důvodu vládních nařízení.





Pohádková cesta v Podbořanech

KDY: Do neděle 14. února

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

Když pohádky ožijí to je téma dobrodružné cesty městem pro děti a dospělé, kterou připravilo v Podbořanech rodinné centrum Chůvička. Pohádková cesta je pro všechny zájemce připravena až do neděle 14. února do 17 hodin. Najdete na ní celkem dvacet stanovišť, celá procházka trvá zhruba 30 minut, má délku 1,2 km a je vhodná i pro kočárky.

Reset je první letošní výstavou Galerie Benedikta Rejta

KDY:Do 18. dubna

KDE: Facebook galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma

Reset. Tak to je první výstavní projekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech v tomto roce. Nese podtitul: prostor, světlo, barva a zvuk a symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie galerie. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů například: Petra Nikla, Ondřeje Smeykala či Martina Janíček, jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Tříměsíční výtvarný happening Reset budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy. Zahájení můžete sledovat ve čtvrtek od 18 hodin na facebookovém profilu galerie. Výstava trvá od 21. ledna do 18. dubna a sledovat ji lze zatím pouze skrze facebookový profil galerie.

KDY: Kdykoliv

KDE: Perucko

ZA KOLIK: Zdarma

Krásný výhled

Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka.