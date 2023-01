V lounském divadle uvidíte černobílé snímky krajiny Poohří Kdy: Do 1. března Kde: Louny Za kolik: Zdarma V kavárně Vrchlického divadla v Lounech proběhne ve čtvrtek 12. ledna od 18 hodin vernisáž výstavy Václava Macha Rok u řeky. Postoloprtský fotograf Mach byl znám především svými fotografiemi místních událostí, architektury, městských vedut a žateckého chmelařství. Právě při fotografování chmelnic, chmele a jeho zpracování prochodil na Lounsku a Žatecku značný kus krajiny, která se mu zaryla do srdce. Příroda kolem Ohře se pak stala místem, kde se v posledních letech svého života vrátil k analogové fotografii. Na černobílých snímcích zachytil proměnu krajiny Poohří mezi Louny a Žatcem v různých ročních obdobích. Výstavu bude k vidění až do 1. března v rámci divadelního programu nebo po telefonické domluvě. Vstup na výstavu je volný.

Zpěvačka Dusilová vystoupí v žatecké galerii Sladovna

Kdy: Sobota 14. ledna od 19 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: 290 korun

Známá zpěvačka Lenka Dusilová, Ptaszek & Bužma, Jindra Mach vystoupí společně v sobotu 14. ledna od 19 hodin v galerii Sladovna v Žatci. Lístek stojí 290 korun.

Kája a Bambuláček pobaví malé i velké děti v lounském divadle

Kdy: Neděle 15. ledna od 17 hodin

Kde: Vrchlického divadlo v Lounech

Za kolik: 299 korun

Hodně zábavy, hodně smíchu a hodně radosti, tak to je představení Kája a Bambuláček, které můžete vidět v neděli 15. ledna od 17 hodin ve Vrchlického divadlo v Lounech. „Bambulková šou“ s Kájou a Bambuláčkem bude v Lounech uvedena v premiéře. Lístek stojí 299 korun.

Satelitní přenos nabídne operní vášnivé drama Fedora

Kdy: Sobota 14. ledna od 18.45 hodin

Kde: Městské divadlo Žatec

Za kolik: 300 korun

Po čtvrt století se na scénu Metropolitní opery vrací Giordanovo vášnivé drama Fedora. Sonja Jončeva zpívá titulní roli kněžny z devatenáctého století, která se zamiluje do vraha svého snoubence, hraběte Lorise, v podání tenoristy Piotra Beczały. Fedořinu přítelkyni a důvěrnici hraběnku Olgu ztvární sopranistka Rosa Feola a barytonista Artur Ruciński zpívá diplomata De Siriexe. Satelitní přenos opery z New Yorku můžete zhlédnout v sobotu 14. ledna od 18.45 v žateckém divadle. Lístek stojí 300 korun.

Na lounském zimáku si o víkendu zabruslíte

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Louny

Za kolik: 50 korun

Městský zimní stadion Louny láká na veřejné bruslení. To se tam uskuteční v sobotu 14. ledna a v neděli 15. ledna od 14 do 15.30 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun, bruslící děti do 110 cm platí 30 korun. K dispozici je půjčovna bruslí a pomůcek.

Žatecký poklad se poprvé představuje veřejnosti v kompletní podobě

Kdy: Kromě pondělí denně

Kde: Žatec

Za kolik: 160 korun

Více než 1000 let starý poklad ze zlata a stříbra mohou poprvé vidět v kompletní podobě návštěvníci Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Nová stálá expozice, představující právě unikátní Žatecký poklad, se pro veřejnost otevřela ve čtvrtek 12. ledna. Poklad objevený dělníky při výkopech na dnešním Chmelařském náměstí v dubnu 1937 představoval pro svého majitele pohádkové jmění. Soubor stříbrných mincí, stříbrných hřiven, zlatých šperků a dalších vzácných předmětů je nejbohatším nálezem, uloženým před rokem 1050 v Čechách. Patří zároveň k evropským unikátům a ne náhodou bývá srovnáván s relikviářem sv. Maura v Bečově nad Teplou. Od svého objevení ve 30. letech byl jen pětkrát vystaven veřejnosti, ale teprve nyní se ukazuje v kompletním rozsahu. „Výstavu jsme připravovali od roku 2021, a to díky dotací od města. Cena všech prací se blíží dvěma milionům korun, protože byly nutné i stavební úpravy,“ uvedla ředitelka žateckého regionálního muzea Radmila Holodňáková. Expozice ukáže návštěvníkům v první řadě samotný soubor vzácných a drahých předmětů. Do pokladnice může najednou vstoupit jen 12 návštěvníků, to proto, aby si mohli na omezeném prostoru Žatecký poklad prohlížet v poklidu. Právě proto je vhodné si prohlídku předem rezervovat v systému, do něhož lze vstoupit na webu Polánkova muzea. „Prohlídky budeme dělat každou celou hodinu, vstupné je 160 korun pro dospělého,“ řekla Holodňáková. Expozici je možno navštívit od úterý do pátku od 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin, o víkendech od 13, 14, 15 a 16 hodin.