Další díl Knihomolíka patří knize Začarovaná třída

KDY: Kdykoliv

KDE: Na YouTube kanálu Městské knihovny Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Mlha a chladno přímo vyzývají ke čtení. A co si takhle poslechnout další díl On-line Knihomolíka? Tentokrát s knihou od spisovatelky Ivony Březinové. Video najdete na YouTube kanálu Městské knihovny Žatec.

Žatecké muzeum nabízí online prohlídku výstavy Tam za řekou Zambezi

KDY: Kdykoliv

KDE: Facebook Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: Zdarma



Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je momentálně kvůli vládním nařízením zavřené, ale i tak ho můžete navštívit, a to virtuálně třeba skrze online prohlídku výstavy Tam za řekou Zambezi. Tu najdete zde. „Výstava ze sběrů a materiálů Marie Imbrové přiblíží touhu a odhodlání Emila Holuba proniknout do nitra černého kontinentu, jeho motivaci, představy, úsilí, střety s realitou jižní Afriky na konci 19. století", uvedla kurátorka výstavy Monika Merdová. Dále ukáže metody a způsoby popisu místní krajiny, život domorodců, boj o přežití, jeho význam pro současná africká etnika a stopy, které zanechal v české cestopisné literatuře a také využití jeho odkazu v současnosti. Propagace jeho života a díla v Zimbabwe a Zambii je doplněna autentickými africkými artefakty.

Sci-fi román Cizinec v cizí zemi

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shop

ZA KOLIK: Od 698 korun



Nové české vydání slavného vědecko fantastického románu Cizinec v cizí zemi velmistra žánru Roberta A. Heinleina, odměněného nejvyšším žánrovým oceněním, cenou Hugo, v letošním roce přináší nakladatelství Argo. Před 25 lety se první lidská mise na Mars naposledy ohlásila těsně před přistáním. Všichni její členové byli od té doby pokládáni za mrtvé. Někdo však přežil. Narozen na vesmírné lodi a vychován Marťany, Valentine M. Smith nikdy neviděl lidskou bytost až do dne, kdy ho objevili členové druhé expedice.

Retro hra Soudruhu, nezlob se! je plná komunistických absurdit

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shop

ZA KOLIK: Od 320 korun



Retro hra Soudruhu, nezlob se! v původním grafickém zpracování vás znovu zavede do absurdní komunistické éry. Vaším úkolem bude dostat se s figurkou ze startu ve středu až do cíle na okraji hrací desky, a to za pomoci házení kostkou. Budete procházet jednotlivá pásma, jako je člen strany, poslanec nebo člen ústředního výboru. Cestou vás budou provázet kartičky s úkoly a také se budete snažit nashromáždit co největší jmění. Vítězem se stane ten generální tajemník, kterému se s co největším obnosem, podaří prchnout do cíle, do Brd. K mání je v e-shopu za zhruba 320 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Stradonice

ZA KOLIK: Zdarma

Ze stylové rozhledny je krásný výhled na České středohoří

Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je vysoká šest metrů a patří tak k nejmenším rozhlednám v České republice. Za jasného počasí je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka. Přístupná je celoročně a zdarma.