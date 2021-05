Galerie Sladovna v Žatci opět funguje. Vidět tam jsou obrazy

KDY: Sobota 15. května od 10 do 17 hodin

KDE: Galerie Sladovna Žatec

ZA KOLIK: 50 korun

Galerie Sladovna v Žatci opět funguje. Vidět tam můžete výstavu obrazů Jitky Větrovské nazvanou „Minerály v pastelech“. Ve Sladovně lze zhlédnout i obohacenou stávající expozici „O sladovnictví“ a „Žatec ve filmu“. Novinky se objevily i v sekci suvenýrů. V neposlední řadě se můžete seznámit se životní sbírkou historických a raritních tužek pana Emanuela Petráně. Galerie funguje denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 50 korun.

Žatecké muzeum je plné sirupů a moštů

KDY: Sobota 15. května od 13 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun



V Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci můžete, až do konce prosince letošního roku, navštívit „podnikovou“ výstavu Sirupy, mošty, víno. „Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotkneme i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Zároveň vzpomeneme na slavnou pivovarnickou rodinu Antona Eugena Drehera a jeho potomky,“ řekla autorka výstavy Jitka Krouzová. Muzeum má otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend 13 až 17.00. Základní vstupné stojí 30 korun.

Fotografie jsou plné cestování

KDY: Víkendy od 10 do 17 hodin

KDE: Peruc

V galerie U Plazíka v Peruci lze navštívit výstavu fotografií, která je věnována provozovatelce outdoorových aktivit Blance Beckertové. Výstava nese název Cestování za sny ze Středohoří pod Everest a je přístupna o víkendech od 10 do 17 hodin do 4. července.

Výstaviště o víkendu ožije, bduou tam trhy

KDY: Pátek 14. až neděle 16. května od 9 do 17 hodin

KDE: Lounské výstaviště

ZA KOLIK: Zdarma



Na lounském výstavišti proběhnou od pátku 14. do neděle 16. května Jarní trhy, výstaviště bude otevřené od 9 do 17 hodin. V nabídce budou výpěstky zahradníků a farmářů, bylinky, sadba, truhlíkové a balkónové květiny, ovoce a zeleninu, krmiva, osiva, okrasné keře, zahradní nábytek, káva, víno, pečivo, lokální uzeniny, sýry, ale i nábytek a další věci.

Archeoskanzen v Březně u Loun opět otevřel své brány

KDY: Sobota 15. května od 9 do 17 hodin

KDE:Březno u Loun

ZA KOLIK: 30-40 korun

Archeoskanzen v Březně u Loun je opět v provozu a to od úterý do neděle 9 - 17 hodin. Stálá expozice představuje rekonstrukci pravěkých a raně středověkých obydlí umístěných pod širým nebem na místě odkrytých půdorysů. Plné vstupné stojí 40 korun a snížené pak vyjde na 30 korun.