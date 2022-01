Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek''oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. ,,To už mu můžeme říkat Fík'' řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Pohádku pro děti v podání divadla Krapet můžete zhlédnout v žateckém divadle tuto neděli od 15 hodin. Lístek přijde na 100 korun.

DDM Žatec vezme děti do světa deskových her Catan a Karak

KDY: Pátek 14. ledna v 19 hodin

KDE: DDM Žatec

ZA KOLIK: 300 korun



Hraješ rád deskové hry? Pokud ano, Dům dětí a mládeže Žatec má pro tebe připravenou akci s přenocováním, kde si vyzkoušíš deskové hry jako Catan, Karak, Nova Luna, Siegestorm a další. Start akce Noc s deskovkami II., která je určena pro děti 7 až 15 let, je v pátek v 19 hodin, konec je v sobotu v 10 hodin. Vstup přijde na 300 korun, v ceně je i večere a snídaně.

Zámecký park je ideální pro procházky i běhání

KDY: Kdykoliv

KDE: Zámecký park v Krásném Dvoře

ZA KOLIK: Zdarma

Zámecký park v Krásném Dvoře na Podbořansku je díky zpevněným cestám a klidu hojně využíván k procházkám a je i oblíbeným místem rekreačních běžců. V místě je také možné spatřit koně místních chovatelů. Park je nedílnou součástí zámku v Krásném Dvoře více než dvě stě let, v letech 1783 až 1793 jej jako první svého druhu v Čechách založil Jan Rudolf Černín. Přírodně krajinářský park s volnými travnatými plochami oživuje množství romantických staveb, nechybějí rybníky, vše dokresluje voda potoka Leska. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř sto hektarů. Park je přístupný celoročně.

Výstava Brůnové je plná obrazů a cínových šperků s minerály

KDY: Úterý až neděle

KDE: Galerie Sladovna Žatec

ZA KOLIK: 50 korun



V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Radky Brůnové. Výstava Na nebi, na zemi potrvá až do 22. února. Vidět na ní lze obrazy a cínové šperky s minerály. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin. Základní vstupné do Sladovny stojí 50 korun, snížené pak 40 korun.

V lounské galerii můžete vidět obrazy Miroslava Mužíka

KDY: Do 6. března

KDE: Galerii města Loun

V Galerii města Loun můžete až do 6. března vidět výstavu s názvem Miroslav Mužík – Plenér. Otevřeno je středa až neděle od 14 do 18 hodin.

Na ledové ploše před žateckou radnicí se bruslí

KDY: Denně

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma





Veřejné bruslení na ledové ploše na náměstí Svobody je zdarma a na led je možné chodit každý den od osmi hodin ráno. Maminky nebo tatínkové s dětmi, mladí lidé si opět užívají zimních radovánek na ledě. Ledová plocha se také pravidelně uklízí. A když sněží, úklid trvá i častěji a déle než vyhrazených 45 minut až hodinu podle rozpisu každý den ráno před otevřením, odpoledne od 12:45 do 13:30, v úterý, čtvrtek a neděli navíc od 19 do 20 hodin. Pomocí speciálního vozu a hrabla na sníh, ve dvou lidech.