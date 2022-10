Senioři ukazují v KD Podbořany svoji zručnost a šikovnost Kdy: Od 14. října do 11. listopadu Kde: KD Podbořany Za kolik: Zdarma V Kulturním domě v Podbořanech můžete od 14. října do 11. listopadu obdivovat výtvor babiček a dědečků z Domovů pro seniory v Podbořanech a ve Vroutku. Výstava ručních prací je přístupná vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15 do 17 hodin. Vstup je volný.



Archeoskanzen Březno láká na tavení železa, pravěké zbraně a keltskou harfu

Kdy: Sobota 15. října

Kde: Archeoskanzen Březno

Za kolik: 80 korun

V sobotu 15. října se v Archeoskanzenu Březno nudit určitě nebudete. K mezinárodnímu dny archeologie tam bude připraven bohatý program, start akce je v 10 hodin. Těšit se můžete experimentální tavení železné rudy a zpracování surového železa, ukázku keltské vesničky s komentovanými ukázkami řemesel (kovárna, lití bronzu, textilní řemesla…), přednášky Pravěké zbraně, Dlouhé mohyly pod Řípem, Počátky experimentální archeologie a osobnost Ivany Pleinerové či hudební vystoupení Šedovouse na keltskou harfu. Doporučená cena za vstup je 80 korun.



Farmářské trhy v Žatci lákají na ovoce, zeleninu, maso a med

Kdy: Pátek 14. října od 8 do 14.30 hodin

Kde: Náměstí Svobody Žatec

Za kolik: Zdarma

V Žatci se uskuteční v pátek 14. října od 8 do 14.30 hodin další farmářské trhy. Na náměstí Svobody budou k mání stánky s kořením, masem, pečivem, ovocem, zeleninou, medem, nakládanými sýry a bylinkami. Vstup je volný. Další trh proběhne v Žatci v sobotu 22. října od 8 do 12 hodin.

V Podbořanech můžete vidět velké houby

Kdy: Do 31. října

Kde: Podbořany

Za kolik: Zdarma

Originální výstava je k vidění v centru Podbořan na Masarykově náměstí. Na šňůře mezi stromy jsou připevněné kolíčky na prádlo zalaminované velké fotografie hub. Autorem snímků je Jaroslav Fous z Podbořan, který má rád přírodu, fotografování, ale také třeba meteorologii jeho příspěvky se občas objevují v televizních pořadech s předpověďmi počasí. Na Masarykově náměstí je nyní vystaveno dvacet jeho fotografií, které zapůjčil nově vzniklému turistickému Infocentru města Podbořan, které uskutečnilo tuto neobvyklou výstavu. „Akci jsme pojmenovali Výstava na provázku. Chceme i s její pomocí oživit dění na podbořanském náměstí, ukázat lidem něco nového a zajímavého, třeba i trochu poučného, aby se na chvilku zastavili, prohlédli si fotky a strávili v centru města příjemné chvíle. Houby a jejich sbírání má rád skoro každý, a tak věřím, že se nová výstavka lidem líbí, že se na fotky rádi podívají,“ řekla Hana Oktábcová, vedoucí infocentra v Podbořanech. Podle jejích slov, výstava na provázku bude k vidění po celý říjen, možná i část listopadu a v dalších obdobích by mohly následovat další podobné výstavy, například se zimní či jarní tematikou.



GBR v Lounech láká na výstavy Immrové a Nádvorníka

Kdy: Do 4. prosince

Kde: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Za kolik: 75 korun

Galerie Benedikta Rejta (GBR) v Lounech pořádá dvě samostatné monografické výstavy, vidět je můžete od 7. října do 4. prosince. První z nich představuje sochařku Moniku Immrovou, druhou je retrospektivní výstava k nedožitým šedesátinám fotografa Pavla Nádvorníka. Dvě hlavní výstavní patra budou patřit výrazné osobnosti českého současného sochařství střední generace Monice Immrové. GBR tak splácí dluh významné lounské rodačce. Výstava minimalistickým přístupem představí dílo Moniky Immrové, její přístupy k materii, objemu, ploše, prostoru, světlu, kánonu. GBR, která spravuje podstatnou část Nádvorníkovy pozůstalosti, jsou k vidění cykly Romové a Kluci z konce 80. let a cyklus Krajiny, vznikající počátkem let devadesátých. Vstupné je 75 korun.



Žatecké děti pobaví pohádka o pejskovi a kočičce

Kdy: Neděle 16. října od 15 hodin

Kde: Městské divadlo Žatec

Za kolik: 120 korun

O pejskovi a kočičce jak zachránili hrad je muzikálová pohádka na motivy Josefa Čapka. Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého domečku vydat na výlet. Najednou se z ničeho nic zatáhne a přižene se silná bouřka s deštěm a kroupami. Pejsek s kočičkou se proto rychle schovají nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili. Bouřka však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu přenocovat, a tak všechny čeká dobrodružství, na které jen tak nezapomenou. Představení, které se uskuteční v Městském divadle Žatec v neděli 16. října od 15 hodin, je určeno pro děti ve věku 3 až 10 let. Vstupné stojí 120 korun.