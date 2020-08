Sraz rodáků a přátel obce Záhoří

KDY: Sobota 15. 8. od 14 hodin

KDE: Záhoří, Žatec

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Třetí ročník srazu rodáků a přátel vesničky u Žatce, od 15 hodin vystoupí Karel Kahovec a George a Beatovens, od 18 hodin k tanci a poslechu hraje JB Lekce.

Punková smršť v RK Chaloupka

KDY: Sobota 15. 8. od 20 hodin

KDE: TJ Slavoj Žatec – Chaloupka

ZA KOLIK:

Vystoupení kapel Stamp Out System a Zasekly Stroje na narozkách Martiny a Terezy. Zve Najust a Muzika v Žatci.

Farmářské trhy

KDY: Sobota 15. 8. od 8 do 12 hodin

KDE: Mírové náměstí v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma

Proč přijít: Přijďte ochutnat a nakoupit od regionálních výrobců.

Příběh jednoho hradu

KDY: Sobota 15. 8. v 19 hodin

KDE: Koupaliště v Krásném Dvoře

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Zcela srozumitelná divadelní komedie Ivana Vyskočila, která potěší oko i duši diváka, který představení zhlédne třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě. Hrají Veronika Arichteva, Anna Kulovaná, Antonín Duchoslav ad.

KDY: Sobota 15. srpna od 14.00

KDE: Staňkovice

ZA KOLIK:

Kanonýr Svoboda oslaví 60 let fotbalem

Atraktivní fotbal v době dlouhé soutěžní přestávky se připravuje na sobotu 15. srpna ve Staňkovicích u Žatce. Střetnou se tam veteráni u příležitosti 60. narozenin bývalého žateckého kanonýra Bohuslava Puška Svobody se starou gardou mistrovské Slavie Praha. Bohouš Svoboda začal s fotbalem ve Slavkově u Brna, ale od svých 16 let již oblékal dres Slavoje Žatec. Mezi největší úspěchy patřil právě před 35 lety první postup tohoto týmu pod vedením L. Trnky do republikové soutěže divize. Puška Svoboda pak ještě oblékal dres Mostu a Ústí n.L.. Na závěr kariéry, než se stal hráčem Staré gardy S. Žatec, si ještě zahrál za Staňkovice, Žiželice a Kounov. To bylo již po těžké zlomenině (v divizním utkání s VTJ Slaný) a dlouhé rekonvalescenci, které ukončily jeho aktivní úspěšnou kariéru. Svého času byl Svoboda také správcem městského stadionu. „Dát dohromady mužstvo s kluky, se kterými jsem hrával, je až na pár výjimek z věkových a zdravotních bohužel již nemožné,“ říká oslavenec Svoboda. „Přesto se mi ozvali kamarádi, kteří se přijedou alespoň podívat, ač někteří žijí jinde.“ K narozeninám Svobody přijedou gratulovat veteráni SKS Slavia Praha, kteří hrávají přátelsky s mnoha soupeři, mimo jiné i v tradičním televizním Silvestrovském derby Slavia – Sparta. Vedoucí Jan Mareš přijede s polovičním kádrem, ve kterém je plno zvučných jmen například: J. Šimurka, J. Šilhavý, P. Kuka, Ulich, Došek, Hunal. Jsou mezi nimi i jména, která příznivci znají z jejich působení v Blšanech. Miroslav Beránek je tehdy dovedl k postupu do I. Ligy, dres Chmelu oblékali Tomáš Pešír, Müller či Zákostelský. Utkání veteránů Puška team – Slavia se hraje ve Staňkovicích, protože Stadion U Ohře v Žatci je v rekonstrukci. Pro zájemce bez vlastní dopravy vypraví pořadatelé autobus, který vyjede od Stadionu Mládí v Žatci (u gymnázia) ve 12.30, ve 13.00 a ve 13.30 hodin. Slavnostní výkop ve Staňkovicích je ve 14.00 hodin.