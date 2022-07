Food festival v Žatci nabídne tradiční i netradiční gastronomii

Kdy: Sobota 16. července od 10 do 21 hodin

Kde: Náměstí Svobody Žatec

Za kolik: Zdarma

Kdo má rád jídlo, tak by neměl chybět v sobotu na náměstí Svobody v Žatci. Uskuteční se tam totiž Food festival, který nabídne tradiční i netradiční gastronomii. Těšte se na ochutnávku skvělých jídel ze všech koutů světa. Akce proběhne od 10 do 21 hodin.