Kostel ve Vroutku je unikátní stavbou

KDY: Kdykoliv

KDE: Vroutek

ZA KOLIK: Zdarma

Kostel svatého Jakuba Většího ve Vroutku je unikátní románskou stavbou z 1. poloviny 13. století. Jedná se o jednolodní stavbu s věží na západní straně a půlkruhovou apsidou na straně východní. Strop lodi byl zaklenut v 16. století. V období baroka byl přestavěn vrcholek věže. Na východním průčelí kostela se nachází trojúhelníkový štít a socha svatého Jakuba ve výklenku. V ose apsidy je štěrbinové románské okno s ústupky. Loď je z bloků červeného pískovce, vlysy a římsy z pískovce bílého. Střechy jsou kryté šindely. Ve věži kostela je zvon z roku 1591.

Kluziště před žateckou radnicí má rezervační systém

KDY: Denně od 8 do 20.00

KDE: Denně

ZA KOLIK: Zdarma



Provozní doba kluziště před žateckou radnicí je od 8 do 20 hodin. Na ledě mohou bruslit vždy dvě osoby po dobu 30 minut. Rezervační systém funguje na webu www.mesto-zatec.cz. Rezervace budou uvolňovány postupně a vždy na tři dny dopředu, aby se vystřídalo co nejvíce lidí. Vstupné se neplatí.

Íčko nabízí kupóny MHD

KDY: Pátek 15. ledna

KDE: Louny





Infocentrum Louny momentálně poskytuje pouze služby, které se týkají prodeje jízdenek, tedy dobíjení kupónů MHD, prodej jízdních řádů a jízdenek na autobusová a vlaková spojení RegioJet CZ a FlixBus . Otevírací doba je pondělí až pátek: 10-12 a 13-16 hodin.

Knihovní dokumenty si můžete objednat z pohodlí domova

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet





Provoz žateckých knihoven je omezen pouze na bezkontaktní výdej a vracení výpůjček. Knihovní dokumenty si můžete objednat z pohodlí domova telefonicky (415 243 243 a 725 877 781) nebo e-mailem knihovna@ mekzatec.cz a bezkontaktně vyzvednout v hlavní budově knihovny. Pobočky jsou uzavřeny.

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

V parku je nově tabule o řopíku

Při procházce lounským parkem T. G. Masaryka narazíte u zrevitalizovaného bunkru tzv. řopíku na informační tabuli s historií tohoto opevnění. Tabule byla instalována díky mužům z Muzea československého opevnění z let 1936 1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova, akci podpořilo město Louny.