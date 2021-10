Kino v Blšanech promítne film Mazel a tajemství lesa

KDY:Pátek 15. října od 18.30 hodin

KDE: Blšany

ZA KOLIK: 25 korun

Děti ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které je ukryto v horách romantické lesní oblasti. Tři týdny žijí jako divoši spí v týpí, myjí se v potoce, vaří svá jídla na ohni a baví se v lese kolem. Tentokrát však skauti přicházejí do svého lesa naposledy. Díky plánu těžit zde lithium zmizí jejich divočina navždy. Film Mazel a tajemství lesa můžete vidět v pátek 15. října od 18.30 v obecním kině Blšany. Vstupné stojí 25 Kč.

Farmářské trhy nabídnou podzimní ovoce a zeleninu

KDY: Pátek 15. října od 8 do 15 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



V říjnu se na farmářské trhy v Žatci můžete vypravit hned dvakrát. Poprvé už tento pátek a pak hned další sobotu 23. října. Na náměstí Svobody od 8 do 15 hodin koupíte podzimní ovoce a zeleninu, pečivo, maso a uzeniny, mléko a sýry, vejce, knedlíky, mošty, med, koření, podzimní, dušičkové a později i adventní dekorace. Vstupné se neplatí.

Archeoskanzen nabídne tvořivé dílny, bubnování a přednášky

KDY: Sobota 16. října od 10 do 17 hodin

KDE: Březno u Loun

ZA KOLIK: 80 korun

Kdo má rád archeologii, tak by neměl chybět tuto sobotu od 10 do 17 hodin v Archeoskanzenu v Březně u Loun. Oblastní muzeum Louny tam totiž pořádá v rámci Mezinárodního dne archeologie program pro malé i velké. Návštěvnici se mohou těšit třeba na přednášky, velké pravěké bubnování, ukázky opracování pazourků či tvořivé dílny pro nejmenší. K dispozici bude oheň, koupit půjde dobrá káva a palačinky od Ori a Dana. Doporučené vstupné je 80 korun.

Lounské muzeum ukazuje kramářské tisky, které bavily a informovaly

KDY: Do konce října

KDE: Louny

ZA KOLIK: 20 korun



Oblastní muzeum Louny připravilo výstavu Poslouchejte co se stalo aneb kramářské tisky z muzejní sbírky. Ta představuje drobné tisky, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. Odtud také pramení jejich název „kramářské tisky“. Prostřednictvím kramářských tisků a písní se šířily novinky a zprávy z jednoho koutu světa do druhého. Kramářské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se snažily zaujmout i pobavit. Výstavu můžete navštívit do konce října. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 20 korun.

KDY:Do 28. listopadu

KDE:Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: 75 korun

Galerie ukazuje historické fotografie, těšte se na poetické pohledy krajiny okolí Loun

Výstava Historické fotografie krajiny K. Goszlera s podtitulem Krajinou vzdálenou i blízkou je dílem kurátorek Barbory Kovářové a Michaely Vávrové. Výstava historických fotografií představuje velice zajímavou, ojedinělou a diváky doposud nespatřenou tvorbu lounského fotografa z konce 19. a počátku 20. století, Karla Goszlera (1865–1936). Goszler se natolik těšil objevování okolní specifické krajiny, že se jeho vášeň promítla jak do amatérské fotografické činnosti, tak do působení v Klubu českých turistů. Poetické pohledy do krajiny Českého středohoří a blízkého okolí Loun, zasněné plenéry i čistě experimentální snímky s nadčasovou tématikou krajiny, jsou součástí vzácného konvolutu originálních skleněných negativů, které se před několika lety podařilo objevit v pozůstalosti Goszlerovým příbuzným. Vystavený cyklus fotografií je tak pro diváky vzácným exkurzem do krajiny známé a přece tolik, alespoň časově, vzdálené. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, které má vzácnou pozůstalost ve svých sbírkách a vůbec poprvé ji představuje veřejnosti. Výstavu můžete vidět v Galerii Benedikta Rejta v Lounech do 28. listopadu, otevřeno úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné stojí 75 korun.