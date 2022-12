​Do Staré papírny se vrátil vánoční jarmark

Kdy: Do soboty 17. prosince

Kde: Žatec

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V žatecké Staré papírně probíhá vánoční jarmark. „Po dvouleté odmlce z důvodu koronaviru jsme letos připravili tradiční vánoční jarmark, na kterém mohou návštěvníci nakoupit vánoční dárky pro své blízké,” zve Martin Čížek ze žateckého muzea. Oblíbený jarmark začal ve ve středu a potrvá do soboty 17. prosince, otvírá se v 10, zavírá v 17 hodin. „V prodeji jsou české ručně vyráběné skleněné vánoční ozdoby, vánoční dekorace, svíčky, perníčky, pletené výrobky, keramika, šperky, včelí produkty, koření a další zboží,“ pokračoval Martin Čížek. Nechybí ani svařák nebo grog, děti mohou využít tvořivou dílničku. Vstupné je dobrovolné.

Vánoce v lounském muzeu lákají na trhy a kejklíře

Kdy: Sobota 17. prosince od 10 do 17 hodin

Kde: Louny

Za kolik: Zdarma

Akce Vánoce v lounském muzeu se blíží. V sobotu 17. prosince od 10 do 17 hodin si na muzejních dvorcích užijete bohatý kulturní program. V prostorách všech muzejních budov a na Pivovarské ulici budou připraveny vánoční trhy. Na akci vystoupí Žatečtí trubači, středověká hudba Elthin, divadlo Víti Marčíka a kejklíři. Vstupné je dobrovolené.

Žákovský Big band ZUŠ Louny pobaví návštěvníky divadla

Kdy: Sobota 17. prosince od 14 hodin

Kde: Vrchlického divadlo v Lounech

Za kolik: 60 korun

Žákovský Big band ZUŠ Louny se v sobotu 17. prosince od 14 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech představí všem svým příznivcům se svým lehce vánočním programem. Vstupné přijde na 60 korun.

Archeoskanzen Březno láká na tradiční akci Sluncovrat

Kdy: Neděle 18. prosince od 10 do 16 hodin

Kde: Březno u Postoloprt

Za kolik: 80 korun

Sluncovrat je tradiční každoroční skanzenová akce, která oslavuje starý pohanský svátek slunovratu. Tentokrát na téma Slunovrat v době římské. V Archeoskanzenu Březno se uskuteční v neděli 18. prosince od 10 do 16 hodin. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku skanzenu, slunovratové zvyky a tradice doby římské, drum circle společné bubnování, věštění z run, výrobu ptačích pochoutek na krmítko, ukázky pravěkého vaření či výrobu máčených svíček ze včelího vosku. Doporučené vstupné je 80 korun.

V Galerii U Radnice v Žatci se budete smát kresleným vtipům

Kdy: Do 15. ledna 2023

Kde: Galerie U Radnice v Žatci

Příjemné předvánoční překvapení chystá žatecká umělecká galerie umístěná vedle radnice na náměstí Svobody. Bude to výstava kreslených vtipů žateckého autora Pepy Bílka, rodáka z Dobroměřic. Přes 50 kreseb jistě rozesměje tváře návštěvníků, kteří se budou moct přenést z každodenního shonu do úsměvných snů výtvarníka. Pepa Bílek začal první kreslené fóry publikovat v roce 1991. Mj. také vydal několik knížek erotického kresleného humoru. V roce 1994 svou první knížku s názvem „E55 aneb někdo to rád vlhké“, za dva roky druhou „Dovolená na Ňadranu“ a třetí vyšla pod názvem „Dallas nedalas“. „V dnešní době, i když je už český kreslený humor hodně stranou zájmu, spolupracuji s několika humoristickými časopisy v Čechách a na Slovensku. Moje vtipy poskytuji šesti křížovkářským vydavatelstvím. Také rád vymýšlím náměty na potisk štuců, triček a dalších předmětů pro reklamní agentury. Jsem rád za tuto moji samostatnou výstavu v Žatci,“ svěřil se autor. Podílel se na několika výstavách kresleného humoru např. ve Stráži pod Ralskem, na hradě Točníku, v Galerii Pod věží v Bílině, ve Sportovní hale v Mostě nebo v Kynšperském pivovaru. Výstavu v Galerii U Radnice můžete vidět až do poloviny ledna 2023, a to každou sobotu vždy od 14 do 17 hodin.



Medové Vánoce. Lounské muzeum zve na provoněnou výstavu

Kdy: Do 8. ledna 2023

Kde: Muzeum v Lounech

V lounském oblastním muzeu je k vidění nová výstava Medové Vánoce. Téma výstavy vyplývá z jejího názvu. „Navštivte letošní vánoční výstavu provoněnou medem, perníkovým kořením, plnou forem na perníky, medu a dalších včelích produktů, na které se seznámíte nejen s prací perníkářů a včelařů, ale i životem včel,“ zve muzeum. Návštěvníci se mimo jiné seznámí s výrobou medu a vosku. Za pomoci muzejních kolegů výstavu připravil Miroslav Bažant a Vlastimil Ajksner, k vidění bude do 8. ledna 2023. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 40 korun.