Dny evropského dědictví otevřou památky v Žatci Kdy: Sobota 17. září od 13 hodin Kde: Žatec Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo i letos Dny evropského dědictví, které se uskuteční v sobotu 17. září od 13 do 18 hodin. Tématem jsou udržitelné památky a opět zpřístupníme a programem oživíme žatecké dvorky. „Slavnostní zahájení od 13 hodin proběhne na šachovnici na náměstí Svobody úvodním slovem starostky Zdeňky Hamousové a hudebním vystoupením goticko-renesanční skupiny Innamorata. Zde také bude probíhat až do 18 hodin dobové tržiště a ukázky řemesel v podání Berounských měšťanů,“ řekla Monika Merdová. Otevřeno bude celkem devět žateckých dvorků, tři kostely a tři budovy Regionálního muzea v Žatci s výstavami.

POSUNUTO O TÝDEN: Hošťálkobraní: bude divadlo, dílničky i tanec

Kdy: Neděle 18. září od 14 hodin - NOVĚ BUDE V NEDĚLI 25. ZÁŘÍ

Kde: Žatec

Hošťálkobraní, tradiční akce, při které se baví děti i dospělí na žateckém Hošťálkově náměstí, se chystá na neděli 18. září. Od 14 hodin tam budou moci zájemci tvořit, sledovat loutkové divadlo nebo se zapojit do tancovačky. Tvořivá dílna začne ve 14 hodin, postará se o ni tým Šťastná stodola Kolouchův dvůr z Radičevse. Loutkoherci z rakovnického spolku Před branou pak o zhruba hodinu a půl později zahrají pohádku Čtyři pohádky o jednom drakovi. K tanci bude hrát Levoruký Eda a Kujme pikle band. Vstupné je dobrovolné.

V Archeoskanzenu Březno proběhne loučení s létem

Kdy: Sobota 17. září od 10 do 17 hodin

Kde: Archeoskanzen Březno

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Kvaš nebo-li oslava sklizně a loučení s létem proběhne v Archeoskanzenu Březno v sobotu 17. září od 10 do 17 hodin. „Uvidíte jak dopadl tříletý experiment uskladnění obilí v obilních jámách, orbu a setbu ozimů, aktuální přednáška Vám vysvětlí jak se bude vyvíjet přirozená obnova lesa na spáleništích Českého Švýcarska, zažijete dožínkový rituál, těšit se můžete na řemeslné dílny se zpracováním kůže a dřeva, kávu s palačinkami, mošt z na místě moštovaného ovoce a mnohé další,“ láká na akci Miroslav Bažant z Oblastního muzea v Lounech. Vstupné je dobrovolné, doporučená cena je 80 korun.

Farmářský trh v Žatci láká na pečivo, zeleninu, med a koření

Kdy: Pátek 16. září od 8 do 14.30 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Pečivo, uzeniny, zelenina, ovoce, med, koření. Tak to vše najdete na farmářském trhu, který proběhne na náměstí Svobody v Žatci v pátek 16. září od 8 do 14.30 hodin. Další farmářský trh v Žatci se uskuteční 14. října.



Pochod havraní stopou startuje u úřadu

Kdy: Sobota 17. září od 9 hodin

Kde: Kryry

Město Kryry a zdravotní klub Kryry pořádají v sobotu 17. září každoroční pochod havraní stopou. Zápis účastníků bude od 9:00 hodin u městského úřadu Kryry.



Kapela Veget zahraje na zámku Pátek

Kdy: Sobota 17. září od 18 hodin

Kde: Zámek Pátek

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Kdo má rád country a bluegrass, tak by neměl chybět na zámku Pátek. V sobotu od 18 hodin tam totiž na nádvoří zámku vystoupí skupina Veget. Vstupné je dobrovolné.

Dobrovolní hasiči Podbořan slaví výročí 150 let od založení

Kdy: Sobota 17. září od 10 hodin

Kde: Podbořany

Za kolik. Zdarma

SDH Podbořany slaví 150 let od založení. Oslavy k výročí se uskuteční v sobotu 17. září od 10 hodin na náměstí. Těšit se můžete na zajímavý program, ukázku hasičského zásahu a techniky, ukázku psovodů Vězeňské služby ČR, občerstvení, hudbu a spoustu dalšího.