Městské koupaliště v Podbořanech odstartovalo novou sezonu. Skalní návštěvníci se dočkali prvního otevření v sobotu 11. června. Město ve spolupráci s provozovatelem Petrem Ulkem nechalo areál trochu zmodernizovat, přidalo dvě skluzavky jednu velkou pro větší návštěvníky a druhou pro nejmenší v dětském bazénu, jsou nové sprchy, pingpongové stoly a další vybavení. Provozní doba je každý den od deseti do 20 hodin.

Žatecké městské koupaliště u řeky zahájilo novou sezónu

KDY: Denně od 9 do 20 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 80 korun



Žatecké městské koupaliště u řeky zahájilo novou sezónu ve středu 15. června. Hned první den odpoledne se jeho areál velmi slušně zaplnil. Návštěvníkům nově slouží bazén pro děti ve věku 5 až 8 let a nové herní prvky. Vstupné do areálu je možné platit hotově i kartou. Provozní doba je od pondělí do neděle od 9 do 20 hodin. Vstupné na celý den: dospělí a děti nad 15 let zaplatí 80 korun a děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP, ISIC zaplatí 60 korun. Děti do 100 cm v doprovodu rodičů nic neplatí. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) přijde na 220 korun.

Slet letadel na žateckém letišti Macerka nabídne vrtulník Mil Mi-8 AČR

KDY: Sobota 18. června od 10 hodin

KDE: Žatecké letiště Macerka

ZA KOLIK: 120 korun

Sobota od 10.00 nabídne slet letadel na žateckém letišti Macerka. V akci bude vrtulník Mil Mi-8 AČR s ukázkou výsadku a historická letadla Antonov AN 2 včetně výsadku. Těšit se při této akci můžete i na ukázky ultralehkých letadel či práce hasičů a policistů. Pro děti budou připraveny soutěže a houpačky. Plné vstupné stojí 120 korun, snížené pak vyjde na 50 korun.

Podbořany budou slavit. Těšte se na Šmajdu a Doktora P. P.

KDY: Pátek 17. a sobota 18. června

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

Víkend bude patři v Podbořanech slavnostem. Letos se slavnosti ponesou ve znamení 660 let od první písemné zmínky o městě. V pátek zahájí program kapela Schlak, vystřídá ji pak Miro Šmajda nebo Ota Blage Band. V sobotu pak dostanou na podiu na Masarykově náměstí prostor také místní umělci, programem bude provázet Klára Kolomazníková. Představí se i Česká Smyčcová Rockharmonie, Doktor P.P., centrum města jistě roztančí Pavel Calta. Tradičně se také na podbořanském náměstí bude hrát turnaj v plážovém volejbale. Vstup volný.





Štístko a Poupěnka pobaví děti v žateckém divadle

KDY: Neděle 19. června od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 250 korun

A vida! Štístko a Poupěnka provedou malé i velké fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. „Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs,“ láká populární hudební dvojice, která hraje písničky pro děti. Štístka a Poupěnku můžete vidět a slyšet v neděli od 19. června od 15 hodin v Městském divadle Žatec. Lístek vás přijde na 250 korun.

V Archeoskanzenu se setkají lidé doby kamenné

KDY: Sobota 18. června od 10 do 17 hodin

KDE: V Archeoskanzenu Březno

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 80 korun



Velkolepé setkání lidu doby kamenné Neolitica proběhne v Archeoskanzenu Březno již tuto sobotu od 10 do 17 hodin. A co vás čeká? Archeologické přednášky Písečný vrch, bitvy a nájezdy doby kamenné, řemesla a technologie doby kamenné, výroba štípaných nástrojů z pazourku, broušených kamenných sekerek, zpracování kůže, oblékání a tetování v pravěku. Chybět nebude ani archeologická rekonstrukce pravěké bitvy a pohřbu padlých. „Těšit se návštěvníci mohou i na koncert pravěké kapely Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, rituál letního slunovratu, jídlo v době kamenné, ochutnávka vína Kvevri vyráběného pravěkou technologií, dobré občerstvení,“ láká na akci Miroslav Bažant z Oblastního muzea v Lounech. Doporučené vstupné je 80/60 korun a rodinné 220 korun.

KDY: Sobota 18. června od 10 hodin

KDE: Obec Smolnice

ZA KOLIK: Zdarma

Dobrovolní hasiči Smolnice oslaví 135 let

Dobrovolní hasiči Smolnice oslaví 135 let, akce se koná v sobotu 18. června od 10 hodin. V plánu je slavnostní průvod, ocenění čestných členů SDH, ukázka hasičské techniky a dechová hudba. Vstup je zdarma.