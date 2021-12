V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Radky Brůnové. Výstava Na nebi, na zemi potrvá až do 22. února příštího roku. Vidět na ní lze obrazy a cínové šperky s minerály. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin. Základní vstupné do Sladovny stojí 50 korun, snížené pak 40 korun.

V žateckém Clubu Devítka se uskuteční adventní koncert

KDY: Neděle 19. prosince od 17 hodin

KDE: Club Devítka v Žatci

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



V žateckém Clubu Devítka (bývalá spořitelna) se tuto neděli od 17 hodin uskuteční adventní koncert pod názvem Cesta za betlémskou hvězdou. Vstupné je dobrovolné. Uslyšíte skladby renesančních a barokních mistrů například C. Monteverdi, P. Phalèse, G. Frescobaldi či J. Mattheson a vánoční koledy se zpěvem. Představí se Vám trio La Musique ve složení Marek Vyskočil (zobc.flétny), Kateřina Bambousová (zobc. flétny) a Michaela Steigerová (zobc. flétny, fagot). Dále Lucie Kolmanová (kytara), Tomáš Impellizzeri (klavír) a Alžběta Urbancová s hosty (zpěv).

Muzikál Noc na Karlštejně v podání Tanečního klubu Louny

KDY: Pátek 17. prosince od 10 a 18 hodin

KDE: Vrchlického divadlo v Lounech

ZA KOLIK: 100 korun

Taneční klub Luna Louny uvede v pátek ve Vrchlického divadle v Lounech známý muzikál Noc na Karlštejně. Hrát a tančit budou žáci a lektoři TK Luna. Představení pro školy bude v 10.00 (vstupné 50 Kč) a večerní pak začne v 18 hodin. Objednávky na čísle 720 117 201.

Adventní sobota na Tvrzi Divice

KDY: Sobota 18. prosince od 16 hodin

KDE:Tvrz Divice

ZA KOLIK: 35-70 korun

Tvrz Divice má v sobotu opět otevřeno od 16 do 19 hodin. Zpřístupněna bude nová okouzlující výstava Pokojík Děvčátka z Divic a tajemná výstava betlémů s velkým slaměným betlémem v Barokní maštali. Pokračuje výstava ve výstavní síni gotické věže, která vás zavede do zákulisí divadla Studio DVA. Vstupné 70 Kč pro dospělé, 35 Kč pro děti do 15 let.

Mostečtí krasobruslaři vystoupí na kluzišti před žateckou radnicí

KDY: Neděle 19. prosince od 16 hodin

KDE: Kluziště před žateckou radnicí

ZA KOLIK: Zdarma



Veřejné bruslení na kluzišti před žateckou radnicí je jako každý rok zdarma, návštěvníci musí dodržovat aktuální hygienické předpisy a podmínky pro vstup na led. Otevřeno je denně od rána do večera. V neděli 19. prosince proběhne na kluzišti krasobruslařské vystoupení Krasobruslařského oddílu Most.

Herecká legenda Iva Janžurová na prknech žateckého divadla

KDY: Pátek 17. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 400-450 korun



Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu příhodně vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do televizního studia kde bude přímý přenos galavečera na její počest. Před odchodem z bytu musí ještě spustit novou bezpečností roletu na terasu…a během vteřiny je všechno jinak! Joce má najednou nekonečně prostoru pro mnohem otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí předepisoval scénář pořadu. Před očima jí defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka ne jen ty zalité sluncem. A pozor, autor připravil pro Joce a hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně překvapivý konec! Divadelní komedii Pusťte mě ven s Ivou Janžurovou a Sabinou Remundovou můžete vidět v pátek 17. prosince od 19 hodin v Městském divadle Žatec. Lístek přijde stojí 400 až 450 korun.