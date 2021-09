Farmářské trhy nabídnou vše potřebné pro zavařování

KDY: Pátek 17. září od 8 do 14.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Konec léta je obdobím zavařování nebo jiných konzervací zeleniny, aby bylo v zimě pro co sáhnout do spíže. Na Severočeských farmářských trzích seženete vše potřebné: na zavařování třeba okurky, velké tak akorát do skleničky, či sladkou červenou řepu, ale i rajčata, papriky, cibuli, mrkev a salátovky. Farmářské trhy můžete navštívit v pátek na náměstí Svobody v Žatci od 8 do 14.30.





Dny evropského dědictví otevřou lounské památky

KDY: Sobota 18. září

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční den otevřených památek proběhne v Lounech tuto sobotu. Vstupy do muzejních objektů budou v rámci Dne evropského dědictví od 10 do 17 hodin zdarma, platí pro dům Pivovarská 189 s přírodovědnými expozicemi a výstavou kramářských tisků, Muzeum Zkamenělý les u Minigolfu, Žateckou bránu a Archeoskanzen Březno u Loun. Účastnit se můžete třeba od 10 hodin komentované prohlídky Kotěrovy kolonie. Start je na nároží ulic Dykova a Čeňka Zemana (u mateřské školky). Od 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka kostelů sv. Petra a 14 sv. Pomocníků.

Výstava žateckého muzea vás zavede do doby husitů

KDY: Sobota 18. září od 14 hodin

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: Zdarma

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní vernisáž výstavy Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421, která se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 18. září od 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Husova 678). Výstava v žateckém muzeu se pokusí nahlédnout do zákulisí velkých událostí v úzce vymezeném regionu severozápadních Čech v počátcích husitské revoluce, s důrazem na přelomový rok 1421. „Návštěvníci se však budou moci seznámit i s každodenním životem tehdejších obyvatel regionu, ale i se soudobým vojenstvím v podobě nejrůznějších archeologických nálezů a muzejních exponátů. K vidění budou nejenom předměty spjaté se Žatcem, ale i nálezy z jiných měst a hradů regionu“, upřesnil archeolog ÚAPP Most a autor výstavy Milan Sýkora. „Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a potrvá do 30. prosince 2021,“ dodal Petr Holodňák, kurátor a archeolog žateckého muzea.

Komedie Muž se zaječíma ušima vás pobaví v žateckém kině

KDY: Sobota 18. září od 17.30 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 100 korun

Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky. Komedii Muž se zaječíma ušima promítá žatecké kino v sobotu od 17.30 hodin, lístek vyjde na 100 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: 4 km od Podbořan

ZA KOLIK: Zdarma

Na vrchu Rubín na vás čeká 8 metrů vysoká vyhlídková věž

Nevíte, kam vyrazit na výlet? Na vrchu Rubín na vás čeká 8 metrů vysoká vyhlídková věž, celá z dubového dřeva. Za příznivého počasí můžete z vrchu spatřit krásu jihozápadní části Ústeckého kraje včetně Krušných či Doupovských hor. Dřevěná rozhledna v podobě strážní věže staroslovanského hradiště na vrchu Rubín (352 m n. m.) byla postavena v roce 2018 a je volně přístupná veřejnosti.