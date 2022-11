V baru Za zdí vystoupí Janis Joplin revival Kdy: Sobota 19. listopadu od 20 hodin Kde: Bar Za zdí v Lounech Za kolik: 200 korun Janis Joplin revival v čele ze zpěvačkou Táňou Máňou Poláčkovou patří již více než 12 let ke stálicím hudební scény v České republice. Syrový zvuk a hippie styl kostýmů vás spolehlivě přenese do let šedesátých a vyladí vás na frekvenci svobody, kterou tato hudba představuje. Janis Joplin revival můžete vidět a slyšet v lounském baru Za zdí v hotelu Černý kůň v sobotu 19. listopadu od 20 hodin. Lístek přijde na 200 korun.



Farmářské trhy v Žatci nabídnou zeleninu, ovoce a uzeniny

Kdy: Sobota 19. listopadu od 8 do 12 hodin

Kde: Náměstí Svobody Žatec

Za kolik: Zdarma

Pakliže máte rádi čerstvou zeleninu, ovoce, uzeniny, ryby či pečivo, tak byste neměli chybět v sobotu 19. listopadu na náměstí Svobody v Žatci. Od 8 do 12 hodin se tam totiž uskuteční farmářské trhy.



Filmová komedie Grand Prix vás pobaví v žateckém kině

Kdy: Sobota 19. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Žatecké kino

Za kolik: 130 korun

Grand Prix je filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!), která vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Na plátně se představí Kryštof Hádek, Štěpán Kozub a Robin Ferro Štětka. Film můžete vidět v žateckém kině v sobotu 19. listopadu od 17.30 hodin. Lístek stojí 130 korun.



Archeoskanzen Březno nabídne pravěké vaření i řemeslné dílny

Kdy: Sobota 19. listopadu od 10 do 16 hodin

Kde: Archeoskanzen Březno

Archeoskanzen Březno láká na akci Bronz národy mezi kamenem a železem. Ta se uskuteční v sobotu 19. listopadu od 10 do 16 hodin. Těšit se můžete na komentované prohlídky, přednášky, ukázky života v době bronzové, řemeslné dílny, lukostřelbu a pravěké vaření. Vstupné je dobrovolné, doporučená cena je 80 korun na osobu.



Homola z kapely Wohnout vystavuje v žatecké Sladovně

Kdy: Do 31. prosince

Kde: ŽatecZnáte kapelu Wohnout? Její člen Jan Homola až do 31. prosince vystavuje své obrazy v Galerii Sladovna v Žatci. Kurátorkou výstavy je Renáta Mužíková. Galerie má otevřeno kromě pondělí denně od 10 do 17 hodin. Wohnout je česká hudební skupina. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových (oba kytara a zpěv), kteří jsou také autory repertoáru skupiny,baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk (Fenek) Steiner.



Muzeum láká na třpytivou krásu

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Za kolik: 30 korun

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci láká na vánoční výstavu Třpytivá krása z Ornexu. „Výstava mapuje historii a vývoj vánočních ozdob, přiblíží více jak třicetiletou tradici ručně foukaných skleněných ozdob firmy Ornex z Rychnova u Jablonce nad Nisou a ukáže aktuální barevné módní trendy a vzory svých výrobků, kterými se pyšní po celé Evropě, ale i v zámoří. Do prodeje je současně připraven široký sortiment vánočního zboží za velmi výhodné ceny“, řekla o výstavě Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Výstavu můžete v muzeu vidět do 30. prosince letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu vždy od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun.