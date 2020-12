Vládou vyhlašený nouzový stav a různá optaření proti šíření nového typu koronaviru stoply kulturní akce na Lounsku a Žatecku. I přes všechny zákazy lze podnikat výlety do přírody, jezdit na kole či se začíst do nějaké knihy.

Betlémské světlo. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Skauti přivezou Betlémské světlo, k mání bude v Žatci i v Lounech

KDY: Sobota a neděle

KDE: Žatecko a Lounsko

ZA KOLIK: Zdarma

Je to opět tady. Ze skříní, sklepů a půd se vytahují lucerničky, oprašují, leští, upravují knoty, dolévá se lampový olej. Zkrátka přípravy na další rozvoz Betlémského světla vrcholí. Pokud budete mít zájem i skauti ze Žatce vám opět přivezou Betlémské světlo, vyzvednout si ho můžete třeba v Lounech a to v sobotu v 12.55 na hlavním vlakovém nádraží, 12:59 na nádraží střed, od 13:30 v muzeu. V neděli bude k mání od 8:30 v kostele sv. Mikuláše a od 9:00 v kostele CČSH. Betlémské světlo si můžete vyzvednout i v Žatci a to tuto neděli od 16 do 19 hodin na náměstí Svobody u vchodu z podloubí. Světlo bude k mání na různých místech okresu i na Štědrý den. Betlémské světlo je symbolem míru a přátelství, které tak skautky a skauti o Vánocích přinášejí lidem do jejich domovů.