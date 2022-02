Dům dětí a mládeže Žatec připravil na víkend akci s názvem Masopustní přespání. „Přijď si s námi užít odpoledne plné her a zábavy. Upečeme si masopustní koláče a posvícenský chléb. Budeme vyrábět masky,“ láká DDM. Start akce pro děti ve věku od 6 do 15 let je v sobotu v 16 hodin a konec je následující den v 10 hodin. Vstup přijde na 290 korun a zahrnuje večeři, snídani, pitný režim, materiál a odměny.

Kino Svět promítá komedii V létě ti řeknu, jak se mám

KDY: Čtvrtek až neděle

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun



Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní. V české komedii hrají například: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, Soňa Norisová. Film můžete vidět v lounském kině Svět od čtvrtka do neděle vždy od 17.30 hodin. Lístek stojí 160 Kč.

Tentokráte se s přírodovědci lounského muzea vypravíte za zimní přírodou Perucka

KDY: Sobota 19. února od 9 hodin

KDE: Okolí Peruce

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Cyklus s názvem Muzejní sobota s přírodovědci pokračuje. Tentokráte se s přírodovědci lounského muzea vypravíte za zimní přírodou Perucka. Čeká vás Oldřichův dub, údolí Debeřského potoka, zkameněliny peruckých vrstev a kroužkování dravců. K přesunům mezi lokalitami je nutné vlastní auto. Koná se za jakéhokoliv počasí. Vhodné nejen pro rodiny s dětmi. Sraz je v sobotu v 9:00 na návsi ve Stradonicích, předpokládaný konec bude ve 13.00. Dotazy před akcí vám zodpoví na čísle.: 777 580 963. Vstupné je dobrovolné.

Výstava o chmelařském dědictví doputovala do muzea

KDY: Do 3. dubna

KDE: Regionální muzeum Žatec

ZA KOLIK: 30 korun

Výstava o chmelařském dědictví regionu doputovala do žateckého muzea a ke zhlédnutí tam bude až do 3. dubna. Návštěvníci mohou kromě panelové výstavy zhlédnout i stálou expozici Kabinet chmelových známek, která představuje fenomén účelových známek chmelovek a řadí se k nejobsáhlejším sbírkám svého druhu vůbec. Vstupné stojí 30 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Panenský Týnec

ZA KOLIK: Zdarma

Nedostavěný chrám je atrakcí

Nedostavěný magický chrám v Panenském Týnci je velkým lákadlem. Za příběhem, energií či tajemnem jezdí do Týnce lidé z celé republiky. Památka je vyhledávaným místem svatebčanů, svůj den tam prožili například Gabriela Koukalová a Petr Koukal. Mnozí tam jezdí kvůli údajné léčivé a pozitivní energii. Chrám hrál i ve filmu. Chrám nyní tvoří 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké kněžiště. Ze západní trojlodní části zbyly jenom jižní zeď a portál, část západní zdi a část základů. A také novější barokní zvonice. Panenský Týnec leží na Lounsku. Stačí odbočit ze silnice I/7, která spojuje Chomutovsko a Lounsko s Prahou. V městysi už chrám dobře najdete. Chrám je volně přístupný.