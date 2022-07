KDY: sobota až neděle

KDE: Zámek Krásný Dvůr

První prázdninový víkend se na Krásném Dvoře na Podbořansku konají tradičně Slavnosti Jana Rudolfa Černína. Připraveny jsou speciální prohlídky, divadelní představení, rytířské ležení, sokolnická vystoupení či jarmark. Hlavním bodem sobotního programu je divadelně taneční vystoupení Nesmrtelný Harlekýn v podání Hartig Ensemble. Po celý víkend bude v parku rytířské ležení. Členové Jihozápadní Aliance Scénických Šermířů nabídnou historický vojenský tábor a jeho denní program včetně vybavení stanů, dobové kuchyně, tréninku a pěšího rytířského turnaje. Součástí sobotního programu je i vyprávění o dravcích a ukázky jejich výcviku v podání sokolníka.

Žatecké letní kino promítá komedii Známí neznámí

KDY: Neděle 3. července od 21.30 hodin

KDE: Žatecké letní kino

ZA KOLIK: 120 korun



Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Martina Hofmanna a spol. můžete vidět v žateckém letním kině tuto neděli od 21.30. Lístek stojí vás přijde na 120 korun.

Radniční věže v Žatci bude pro školáky ve čtvrtek zdarma

KDY: Čtvrtek 30. června od 8 do 17 hodin

KDE: Žatec

Výstup na ochoz radniční věže v Žatci bude poslední červnový den od 8 do 17 hodin pro děti zdarma. Pokud budou mít navíc školáci ještě hezké vysvědčení, tak dostanou dárek. Budova městské radnice, která pochází ze 14. století, dominuje Náměstí Svobody. Po výstupu na ochoz věže se malí i velcí návštěvníci mohou pořádně rozhlédnout po náměstí a celém městě i jeho okolí. Věž je otevřena celoročně, v týdnu od 8 do 17 hodin a o víkendy 10 do 16 hodin. Plné vstupné stojí 80 korun.

Komentovaná prohlídka nabízí historii i výhledy do okolí

KDY: Neděle 3. července od 14 hodin

KDE: Kryry



Kdo má rád historii a krásné výhledy, tak by neměl chybět na komentované prohlídce Schillerovy rozhledny v Kryrech. Zahájení akce je v neděli 3. července ve 14 hodin u kostela Panny Marie v Kryrech. Interiér kostela si též můžete prohlédnout. Schillerova rozhledna byla postavena v letech 1905 1906 v nadmořské výšce 383 metrů.

Prezidentka s Geislerovou vás pobaví v lounském kině Svět

KDY: Pátek až neděle

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Podrobnosti se dozvíte ve filmu Prezidentka, který můžete vidět v lounském kině svět třeba v pátek 1. července, v sobotu 2. 7. a v neděli 3. 7. od 20 hodin. Lístek stojí 160 korun.

V Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu smaltovaných obrazů

KDY: Do 24. srpna

KDE: Galerie Sladovna Žatec







Od 1. července do 24. srpna můžete v Galerii Sladovna v Žatci navštívit na novou výstavu pod názvem 800°C od autorky Olgy Kuchtové. K vidění budou smaltované obrazy. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.